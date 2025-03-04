«Зов народа» просит СК проверить рэпера Оксимирона* на сексуальные связи с малолетними

Общественное движение «Зов народа» обратилось в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку в отношении рэп-исполнителя Мирона Фёдорова (Oxxxymiron)* по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними.

Основанием для обращения послужили откровения нескольких девушек в подкасте «Дочь разбойника». Виктория Кучак заявила о знакомстве с Фёдоровым в возрасте 13-14 лет и последующем изнасиловании в 16 лет.

Виктория Михайлова предоставила скриншоты переписки, где Oxxxymiron якобы оказывал ей знаки внимания, когда она была ученицей 9 класса, и запрашивал фотографии интимного характера.

Председатель движения Сергей Зайцев в комментарии для RT заявил, что Oxxxymiron, будучи «выкормышем иноагентов», долгое время оказывал негативное влияние на молодежь, «сеял смуту и подрывал традиционные ценности России». Он добавил, что в случае подтверждения обвинений Фёдоров должен понести наказание.

Вера Маркович также рассказала в подкасте о знакомстве с артистом в 15 лет и последующей интимной связи через год. В 2021 году она публично обвинила Фёдорова, но конфликт был разрешен.

Ранее ТАСС сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении рэпера. Позднее суд оштрафовал Фёдорова за дискредитацию ВС РФ.

* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента