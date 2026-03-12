news_header_top
12 марта 2026 10:28

Зоран Терзич: «В этом году на нашу команду обрушилась какая-то напасть»

Фото: dinamo-Kazan.com

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал состояние своей команды в ходе серии ¼ финала плей-офф против «Тулицы».

«В этом году на нашу команду обрушилась какая-то напасть — за последние пару недель произошло слишком много травм. Сейчас, насколько я вижу, мы остались без Кати Гатиной до конца сезона. Будет тяжело, но настоящая команда познаётся именно в таких сложных ситуациях», – цитирует Терзича пресс-служба ВФВ.

В первом матче ¼ финала казанские волейболистки добыли победу над «Тулицей» со счетом 3:1.

