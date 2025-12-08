Зоозащитник разъяснила нюансы нового закона о возбуждении дел против владельцев животных

Российское правительство поддержало законопроект, позволяющий сразу возбуждать административные дела в отношении хозяев животных, если есть подтверждение нарушений с их стороны.

Директор Альянса защитников животных Московской области, член общественной палаты Русского муниципального округа Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1» разъяснила, что законопроект призван ускорить реагирование органов, которое раньше занимало слишком много времени и призвала граждан активно фиксировать противоправные действия на камеру.

Она подчеркнула, что не следует откладывать действия в долгий ящик, так как только оперативное заявление в соответствующие органы позволяет привлечь виновного к ответственности по «горячим следам».

«К административной ответственности может быть привлечен хозяин животного, если нарушение фиксируется с его стороны. Например, собачка шла по улице, сходила в туалет, а хозяин пошел дальше и ничего не подобрал. Не стесняйтесь, не бойтесь – все должно быть поровну, чтобы и собаки, и люди жили хорошо», – поясняет Рубцова.