Зоозащитник предложил патронаж как альтернативу изъятию домашних животных

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Альтернативой конфискации домашних животных у владельцев при жестоком обращении, которая предусмотрена новым законопроектом, одобренным Правительством РФ, мог бы стать судебный патронаж. Об этом заявил специалист Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1».

«Конфискация – это изъятие имущества и переход в собственность государства. В случае с животными эта смысловая легитимность разбивается в двух моментах. Первое – у нас отсутствует инфраструктура, то есть приюты <...>. Второе – программа ОСВ (отлов – стерилизация – вакцинация), когда животное обрекается на адаптацию к уличным условиям. 90% погибает», – констатировал эксперт.

Соответственно, после принятия новеллы содержащаяся в ней мера может превратиться в «конфискацию на погибель», пояснил он.

Поэтому, убежден Ильинский, «в судебном порядке владельцу должен предлагаться выбор: либо конфискация, либо патронаж [зоозащитными организациями]».

Дело в том, что «драконовская мера конфискации» поставит миллионы людей, которые спасают животных, на грань катастрофы, подчеркнул специалист.

Однако и патронаж, по его мнению, станет лишь паллиативом. «Нужно менять всю систему контроля над владельческой популяцией. У нас перепроизводство животных, обесценивание их, ответственность должна нестись серьезная», – уверен он.

Одобренный Правительством страны законопроект теперь ждет этап внесения поправок в Уголовный кодекс и КоАП.