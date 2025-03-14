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Общество 14 марта 2025 21:31

Зоозащитник Ильинский предложил создать зооопеку для борьбы с бродячими собаками

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В законопроекте насчет бездомных собак не предусмотрено требование обязательного отлова всех животных, и, кроме того, не отменены старые нормы. Об этом заявил эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский, чьи слова приводит «Радио 1».

Напомним, разрабатываемый проект закона может дать право регионам самим решать: увозить бездомных собак в приют или усыплять.

Однако, как отмечает Ильинский, стерилизованные собаки с соответствующими бирками становятся неприкасаемыми. Их нельзя ловить. Получается, мы имеем какой-то гибридный проект, считает эксперт.

Он также добавил, что в России еще не разработали никаких мер, которые решили бы эту проблему глобально по всей стране.

От себя Ильинский предложил ввести платную зооопеку, где за деньги будут опекать животного при отсутствии мест в приютах, отдавать животное гражданам за некое пособие за содержание.

Он подчеркнул, что такие заведения власти будет легче контролировать и животные не будут мёрзнуть на морозе.

#бездомные животные #борьба #Россия
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