Зоопсихолог Малиновский рассказал, почему нельзя брить собаку летом

Стричь собаку налысо летом категорически запрещено. В противном случае питомец рискует получить ожоги, а также у него могут развиться различные кожные заболевания, в том числе онкологические. Об этом «Татар-информу» сообщил кинолог и зоопсихолог Александр Малиновский.

«Шерсть у собаки служит для того, чтобы выполнять защитную функцию от перегрева. Толстый слой шерсти на лохматых собаках создает “воздушную подушку”, которая не позволяет собаке перегреваться», – объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что если в жаркую погоду помыть собаку и оставить ее на солнце, то шерсть слипнется, лишится той самой «воздушной подушки» и перестанет выполнять свою защитную функцию. Как следствие, питомец может перегреться.

«Если вы помыли собаку или искупали ее в реке, то потом ей надо дать возможность отряхнуться и полежать в тени, чтобы эта воздушная подушка образовалась вновь», – отметил кинолог.

Стричь нужно только тех собак, которые для этого предназначены: жесткошерстные цвергшнауцеры, определенные пудели.

«Стричь собаку лучше у профессионала, если эта порода подлежит стрижке. Причем следует ориентироваться на отзывы и репутацию этого грумера (специалист по уходу за внешним видом домашних животных, в частности, собак и кошек – прим. Т-и)», – рекомендовал Малиновский.