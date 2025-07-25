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Общество 25 июля 2025 11:48

Зоопсихолог Малиновский рассказал, когда собаке следует заменить корм

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Менять корм собаке следует только после консультации с ветеринаром и при условии, что у питомца хорошие анализы. Об этом «Татар-информу» сообщил кинолог и зоопсихолог Александр Малиновский.

«Если собаке корм не подошел из-за индивидуальных особенностей питомца, то, наверное, этот корм лучше поменять. Необходимость поменять корм может проявиться по следующим признакам: у собаки плохая шерсть, плохой стул, или собака не хочет элементарно есть корм. Не стоит тут же бежать в зоомагазин – сначала нужно обратиться к ветеринару», – сказал собеседник агентства.

Если врач скажет, что, скорее всего, плохое состояние шерсти, глаз и пищеварения вызвано кормом, то его надо поменять, резюмировал кинолог.

#кормление #собаки #полезная информация
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