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Зоопарк Москвы показал на видео, как панда Катюша весело «нападает» на снеговика
Гендиректор зоопарка Москвы Светлана Акулова показала видео, на котором панда Катюша играет со снегом. Ролик она опубликовала в своем телеграм-канале.
«Нападение Катюши на снеговика. Ничего милее сегодня уже не будет», - написала гендиректор зооботсада в посте.
На опубликованных кадрах мишка в уличном вольере забирается на деревянную площадку и прыгает на «снежное сооружение» со спины.
Еще одно увлечение для Катюши – катание с горки.
Напомним, Катюша стала первым в российской истории детенышем большой панды, родившимся в зоопарке Москвы. Она появилась на свет в конце августа 2023-го. Причем имя для малышки выбрали сами жители столицы по результатам проводимого голосования.
видео: телеграм-канал Светланы Акуловой
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