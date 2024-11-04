Зоопарк Москвы показал на видео, как панда Катюша весело «нападает» на снеговика

Гендиректор зоопарка Москвы Светлана Акулова показала видео, на котором панда Катюша играет со снегом. Ролик она опубликовала в своем телеграм-канале.

«Нападение Катюши на снеговика. Ничего милее сегодня уже не будет», - написала гендиректор зооботсада в посте.

На опубликованных кадрах мишка в уличном вольере забирается на деревянную площадку и прыгает на «снежное сооружение» со спины.



Еще одно увлечение для Катюши – катание с горки.



Напомним, Катюша стала первым в российской истории детенышем большой панды, родившимся в зоопарке Москвы. Она появилась на свет в конце августа 2023-го. Причем имя для малышки выбрали сами жители столицы по результатам проводимого голосования.

видео: телеграм-канал Светланы Акуловой