Зоопарк Казани показал желтогрудую куницу

Казанский зооботсад в своем телеграм-канале поделился видеороликом с куницей (харза) ярко-желтого окраса шубки.

Как сообщили сотрудники зоопарка, шея, грудь и бока куницы покрыты шерстью золотисто-оранжевого цвета, а голова и лапы окрашены в темно-бурые оттенки.

Отмечается, что обитают такие хищники в самых разнообразных уголках Земли, однако наилучшее место для зверька – лес.

«Это очень активные, цепкие и быстрые куницы. Помимо отличного зрения, слуха и обоняния природа наделила харзу способностью быстро бегать», - говорится в сообщении.