Зоопарк Казани показал на видео «съедобную игрушку» для ворона

Зоопарк Казани показал на видео необычную «игрушку» для кафрского ворона Валюши. На опубликованных кадрах – необычный предмет, напоминающий обезьянку или чебурашку.

Интересно, что игрушка у ворона собрана из полностью съедобных материалов. Как сообщили сотрудники зоопарка руки сделаны из бананов, тело – из тыквы, а глаза – из помидоров.

«Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка…Эти слова как нельзя лучше описывают нового «друга» Валечки», - прокомментировали сотрудники зооботсада.

Причем, судя по реакции птицы, такая игрушка очень понравилось ворону.

видео: зоопарк Казани