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Зоопарк Казани показал на видео «съедобную игрушку» для ворона
Зоопарк Казани показал на видео необычную «игрушку» для кафрского ворона Валюши. На опубликованных кадрах – необычный предмет, напоминающий обезьянку или чебурашку.
Интересно, что игрушка у ворона собрана из полностью съедобных материалов. Как сообщили сотрудники зоопарка руки сделаны из бананов, тело – из тыквы, а глаза – из помидоров.
«Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка…Эти слова как нельзя лучше описывают нового «друга» Валечки», - прокомментировали сотрудники зооботсада.
Причем, судя по реакции птицы, такая игрушка очень понравилось ворону.
видео: зоопарк Казани
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