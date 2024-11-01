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Зоопарк Казани показал на видео, как сильно олененок рад концу рабочей недели
Казанским зоопарк показал скачущего от радости олененка. Видеоролик был опубликован в телеграм-канале зооботсада.
Как написали в посте, таким способом самка пятнистого оленя Ярослава передает свои эмоции радости от наступившей пятницы и предстоящих выходных.
«Вроде и прыгать от радости хочется, что рабочая неделя подходит к концу, а вроде еще и суббота осталась», - оценили иронично поведение олененка сотрудники зоопарка.
видео: t.me/kazanzoo1806
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