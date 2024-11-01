Зоопарк Казани показал на видео, как сильно олененок рад концу рабочей недели

Фото: скриншот видео

Казанским зоопарк показал скачущего от радости олененка. Видеоролик был опубликован в телеграм-канале зооботсада.

Как написали в посте, таким способом самка пятнистого оленя Ярослава передает свои эмоции радости от наступившей пятницы и предстоящих выходных.

«Вроде и прыгать от радости хочется, что рабочая неделя подходит к концу, а вроде еще и суббота осталась», - оценили иронично поведение олененка сотрудники зоопарка.

видео: t.me/kazanzoo1806