Руc Тат
16+
Общество 28 августа 2025 09:22

«Наклоняются не просто так»: Гориллы из казанского зоопарка занимаются йогой - видео

Фото: скриншот видео

Казанский зоопарк опубликовал видео, на котором гориллы совмещают завтрак с занятием йогой. Ролик опубликован в телеграм-канале зооботсада.

«Первая поза – собака мордой вниз с поеданием сухофруктов. Квабена и Нгуву — настоящие гуру йоги, а Мавинго настолько сильный, что ему и упражнения не нужны — он предпочитает завтракать лежа», – говорится в сообщении.

Отмечается, что гориллы наклоняются за едой не просто так. В такой позе у них нагрузка распределяется равномерно, поэтому им проще сохранить баланс, поддерживать мышцы спины и плеч.

видео: t.me/kazanzoo1806

#обезьяны #йога #Казанский зоопарк #видео
