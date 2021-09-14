Zoom совместно с Facebook запустят новую интерактивную платформу

Компания Zoom Video Communications, являющаяся одной из крупнейших в мире сервисов для организации онлайн-конференций, анонсировала запуск новой интерактивной платформы Whiteboard совместно с Facebook, передает РИА Новости.

«Мы рады сообщить, что мы создаем новую постоянную интерактивную доску, которая обеспечивает эффективную и простую в использовании визуальную совместную работу до, во время и после виртуальной встречи», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что платформа Whiteboard станет виртуальным центром для совместной работы в режиме реального времени. Любая организация сможет использовать ее для обсуждения своих проектов и обмена идеями с любого устройства, даже находясь в режиме офлайн.

В Zoom выразили уверенность, что сотрудничество с Facebook станет предпосылкой для внедрения нового приложения Horizon Workrooms с использованием виртуальной реальности в 2022 году и позволит людям собираться вместе в одной виртуальной комнате для встреч.

«Эта интеграция перенесет Zoom Meetings и Zoom Whiteboard в пространство виртуальной реальности с помощью гарнитур Oculus от Facebook», — заявили в компании.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.

Особую популярность сервис для создания видеоконференций приобрел в период эпидемии коронавирусной инфекции, когда сотрудники большинства компаний были вынуждены работать и общаться удаленно.