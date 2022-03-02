Зоологический заказник «Шумбутский» в Татарстане превратят в охотугодья

Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Шумбутский» в Рыбно-Слободском районе Татарстана ликвидирован постановлением Кабмина РТ. На его месте будет создано охотхозяйство.

Решение принято в связи с выполнением государственным природным (охотничьим) зоологическим заказником регионального значения «Шумбутский» своей функции по сохранению популяций бобра речного, белки и тетерева, отнесенных к объектам охоты в эколого-географической зоне Предкамья, а также среды их обитания, и в связи с созданием в его границах охотничьего хозяйства.

«<…> Кабинет Министров РТ постановляет: принять предложение Госкомитета РТ по биоресурсам о ликвидации заказника <…> и создании охотничьего хозяйства в Рыбно-Слободском районе Татарстана», — сказано в постановлении.

Постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Госкомитету РТ по биоресурсам поручено «в трехмесячный срок провести необходимые мероприятия по созданию охотничьего хозяйства».