Зоны ожидания для маломобильных пассажиров появятся на ж/д вокзалах Агрыз и Казань-2

Площадки для комфортного пребывания маломобильных пассажиров планируется открыть в этом году на железнодорожных вокзалах Агрыз и Казань-2 (Восстание-Пассажирская). Об этом сообщил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский на итоговом заседании коллегии Миндортранса РТ.

«По проекту „Центр содействия мобильности на вокзалах” в декабре прошлого года на железнодорожном вокзале Казань-1 открылась зона ожидания для маломобильных пассажиров. Такие проекты планируем реализовать в этом году», — сказал докладчик.

Зона для маломобильных граждан на вокзале Казань-1 площадью 76 кв. метров включает зал ожидания и комнату отдыха для лежачих пассажиров, а также адаптированную санитарную комнату.

Здесь установлены современные посадочные места и места для отдыха инвалидов, в том числе предназначенные для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в кресле-коляске, слабовидящих, путешествующих с собаками-проводниками.

В зале ожидания имеется табло с расписанием движения поездов и кнопка вызова персонала. Для слабослышащих пассажиров зона оснащена индукционным оборудованием, для слабовидящих имеются тактильно-напольные указатели, тактильные пиктограммы, выполненные шрифтом Брайля, мнемосхемы. Для юных посетителей предусмотрен детский уголок.