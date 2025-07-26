Зоны отдыха в шести районах Татарстана благоустроили по нацпроекту

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан продолжает развивать туристическую инфраструктуру для комфортного отдыха по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». В рамках проекта благоустроили зоны отдыха в шести районах, сообщает Госкомитет РТ по туризму.

В Альметьевском, Бугульминском, Заинском, Тукаевском, Мензелинском и Пестречинском районах обустроили пляжи, установили беседки, бани и спасательные вышки, чтобы сделать отдых жителей и гостей региона еще комфортнее. Татарстан активно развивает инфраструктуру для пляжного, оздоровительного и семейного отдыха.

В Альметьевском районе для отдыхающих на базе отдыха в селе Каськи появилась новая зона отдыха, в которой установили бани, чаны и беседки.

В Бугульминском районе на пляжах глэмпинга «Ивушка камп», дома отдыха «Нептун» и парка-отеля «Новая земля» установлены спасательные вышки, теневые навесы с шезлонгами, скамьи, качели, урны и информационные стенды. Сам пляж парка-отеля «Новая земля» был создан и благоустроен на средства субсидии в рамках национального проекта в 2023 году.

В санатории «Ромашкино» Заинского района благоустроена территория, где на средства субсидии приобретены скамьи и шезлонги для удобства и отдыха гостей на свежем воздухе.

Расширен спектр предлагаемых услуг в усадьбе «Багряж» Тукаевского района: оборудованы новые модульные бани и уличные купели.

Продолжается развитие инфраструктуры туризма на пляже в Мензелинске, созданном в 2023 году на средства субсидии в рамках национального проекта. В этом сезоне на пляже появился понтонный причал у пункта проката водного инвентаря.

В глэмпинге «Минем Ранчо» Пестречинского района созданы зоны отдыха для гостей с детьми: установлены детские площадки и оборудована функциональная беседка для организации места питания.