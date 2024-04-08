Зоны отдыха и аншлаги: в апреле Татарстан приступит к противопожарному обустройству лесов

Мероприятия по противопожарному обустройству лесов в связи с подготовкой к новому пожароопасному сезону начнутся этой весной в Татарстане. Будут проложены новые противопожарные минерализованные полосы и обустроены зоны отдыха. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

«В этом году будет создано около 2,4 тыс. километров новых противопожарных минерализованных полос и проведен уход за имеющимися минерализованными полосами общей протяженностью 4,8 тыс. километров. Также будут выполнены работы по строительству новых дорог противопожарного назначения протяженностью 111 километров и по реконструкции 426 километров уже имеющихся», — отметил он.

Кроме того, планируется благоустройство зон отдыха, будут установлены информационные стенды, аншлаги и щиты на противопожарную тематику.

«Данные меры направлены на предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и создание условий для обеспечения успешной борьбы с ними», — пояснил Сенгатуллин.

Спикер напомнил, что пожароопасный сезон в лесах в этом году будет открыт 15 апреля.

Снижение ущерба от лесных пожаров является одной из целей регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.