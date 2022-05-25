Зоны для особенных людей появятся во дворах Татарстана по программе «Наш двор»

Специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья будут устанавливать на территориях многоквартирных домов Татарстана по программе «Наш двор». Все работы по благоустройству будут вестись после обсуждения проекта с жителями домов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда «Институт развития городов РТ».

Так, в Казани в этом году благоустроят двор по улице Дубравная, он будет полностью адаптированный для людей с ограниченными возможностями. Дворовая территория прилегает к Центру реабилитации инвалидов «Восхождение», а в доме проживают люди с разными видами инвалидности: инвалиды-колясочники, инвалиды с ДЦП и инвалиды с хроническими заболеваниями.

«На встрече с архитекторами жители высказали конкретные потребности в функциях, которые им необходимы в своем дворе. Так, первой группе необходимы тренажеры для физической нагрузки, которыми они могли бы пользоваться с учетом маломобильности. Родители детей с ДЦП отметили, что им нужна специальная детская площадка, поскольку на площадках в соседних дворах оборудование зачастую не позволяет им пользоваться. А жители с хроническими заболеваниями добавили, что необходимо больше тихих зон как с внутренней части дома, так и с внешней. Все эти предложения жителей учтены и будут реализованы уже этим летом», – отметили в пресс-службе.

Напомним, жители республики уже второй год могут проголосовать за дворы, которые будут обновлены в 2023 году в приоритетном порядке по программе «Наш двор», инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым. При выборе дворов-лидеров будет учтено количество проживающих жителей в многоквартирных домах. Топ-200 победителей будет выбираться по процентному соотношению проголосовавших к проживающим: победят как дворы, с небольшим количеством жителей, так и с большим количеством жителей исходя из пропорции. Остальные дворы добавят в перечень по результатам инвентаризации БТИ, принципу комплексности и объединения с другими программами благоустройства: Программой развития общественных пространств РТ и программами капремонта домов и подъездов.

Всероссийское голосование проходит на сайте gorodsreda.tatar.ru в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 30 мая во всех субъектах России.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.