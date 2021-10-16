Зональный этап «Наше время — Безнең заман» в Нижнекамске примет 270 участников

Отборочный тур «Наше время — Безнең заман» в Нижнекамске примет творческую работающую молодежь из восьми районов Татарстана. Участники продемонстрируют 38 номеров в категориях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы» 15-16 октября.

Свои таланты представят предприятия ООО «Челны-Бройлер», Акционерное общество «Ремдизель» из Набережных Челнов, ППО АО «Аммоний» (Менделеевск), ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «КАМАЗ» и другие.

Зональный этап завершится гала-концертом, где среди 270 участников будут объявлены имена победителей, которые поборются за главный приз на суперфинале в Казани.

«В первый год проведения фестиваля “Наше время — Безнең заман” в проекте приняло участие порядка 30 коллективов. Сегодня это значение перевалило за 180. Уверен, что этот показатель будет расти и дальше», – выразил надежду заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Отборочные туры также пройдут в Казани (22–23 октября) и Зеленодольске (29–30 октября).