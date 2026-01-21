Зональный этап конкурса «Учитель года – 2026» проходит в Набережных Челнах
В Набережных Челнах 20 января стартовал зональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2026». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Татарстан.
Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».
В конкурсных испытаниях принимают участие педагоги из семи районов Татарстана – Заинского, Тукаевского, Мензелинского, Актанышского, Муслюмовского, Азнакаевского и Сармановского, а также из города Набережные Челны. Участники демонстрируют уровень профессиональной подготовки в рамках испытаний «Урок» и «Педагогическое интервью».
Оценку выступлений осуществляет жюри, в состав которого вошли представители Министерства образования и науки Республики Татарстан, специалисты Института развития образования РТ, а также победители и призеры Всероссийского конкурса «Учитель года» прошлых лет.
Конкурс «Учитель года России» проводится ежегодно и направлен на выявление и поддержку талантливых педагогов, распространение передовых образовательных практик и повышение престижа профессии учителя.
Зональный этап в Набережных Челнах продлится два дня. Победители получат право представить свои районы на региональном этапе конкурса.