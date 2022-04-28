Зональный этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в 2023 году пройдет в Менделеевске

Менделеевск примет зональный этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в 2023 году. Об этом сегодня сообщил Радмир Беляев на встрече с победителями республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Встреча состоялась во Дворце культуры имени Гассара.

Руководитель района поблагодарил творческие коллективы и их педагогов за труд, упорство, активность и за высокие результаты в конкурсе.

Радмир Беляев отметил, что в отборочном туре приняло участие более 1 тыс. детей, что составляет почти треть всех детей района — это очень большая цифра. На зональном этапе в Агрызе участвовали 286 детей, в Казань прошли 214 ребят.

Победителями стали заслуженный коллектив народного творчества РФ «Шаян». Старшая и средняя группа — лауреаты II и III степени. Хореографический коллектив «Шатлык» (средняя группа) стали лауреатами II степени.

Радмир Григорьев и Аделина Камалетдинова награждены дипломом «За волю к победе».

В завершение встречи руководитель района Радмир Беляев наградил руководителей творческих коллективов города — победителей республиканского конкурса «Созвездие-Йолдызлык».