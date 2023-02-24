Зональные этапы фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» стартовали в Татарстане

В Татарстане начались зональные этапы XXIII Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Череду мероприятий форума открыла Казань, сообщает пресс-служба фестиваля.

Участвовать в «Созвездии-Йолдызлык» могут одаренные дети и молодежь в возрасте от пяти лет до 21 года. Им предлагается попробовать себя в одной из семи номинаций: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип».

Отборочные этапы пройдут в десяти зонах республики, охватив все районы Татарстана. В Казани прослушивания начались 22 февраля и завершатся 15 марта, в Лениногорске они начались 24 февраля и закончатся 26-го.

В поселке Джалиль Сармановского района прослушивания пройдут с 28 февраля по 1 марта, в Набережных Челнах — 3 и 4 марта, в Менделеевске — 6 и 7 марта, в поселке Алексеевское — 10 и 11 марта, в селе Большая Атня — 14–16 марта, в Мамадыше — 18–20 марта, в селе Большие Кайбицы — 24-25 марта, в Зеленодольске — 27-28 марта. В Алексеевское фестиваль приедет впервые.

«Вот уже более 20 лет уважаемым жюри и организаторами проекта в республике проводится огромная работа. Фестиваль „Созвездие-Йолдызлык“ — наша возможность дойти до каждого населенного пункта Татарстана и отыскать все таланты. За время существования проекта в нем приняли участие более миллиона детей. И, может, не все они стали профессиональными артистами, но все обрели здесь друзей и бесценные навыки», — заявил в своем приветствии к участникам фестиваля Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Завершением конкурсных дней на каждом зональном этапе станут гала-концерты, где состоится награждение призеров. Победители отборочных туров встретятся в Казани на суперфинале, который пройдет с 8 по 12 апреля.

Юным талантам предстоит побороться за шанс поучаствовать в гала-концертах, которые пройдут в КСК КФУ «УНИКС» 13 апреля и КРК «Пирамида» 24 апреля. Именно там будут объявлены имена победителей проекта этого года.

Всю актуальную информацию о проекте можно найти на официальном сайте фестиваля (http://www.yold.ru/) во вкладке «Зональные этапы». Организационный взнос для участия ни в одном из туров не требуется.

В преддверии зональных этапов в городах и районах республики прошли традиционные бесплатные мастер-классы от членов жюри фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», известных деятелей искусств России и Татарстана.

Фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова. Девиз мероприятия — «Свет и тепло таланта в каждый дом».