«Золушка» по-казански: у Галимова «сезон жизни», отпустит ли «Ак Барс» свою звезду в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов проводит свой лучший сезон в карьере. Набрав 41 (22 + 19) очко в 46 матчах, форвард привлек внимание клуба НХЛ «Анахайм Дакс», который задрафтовал хоккеиста еще в 2020 году в пятом раунде. Стоит ли Галимову уезжать в Северную Америку по окончании этого сезона – в материале «ТИ-Спорта».





Игра Артема в этом сезоне настолько хороша, что форвард может смело рассчитывать на двойное увеличение действующей зарплаты

Фото: ak-bars.ru

«Анахайм» не мог проигнорировать успехи Галимова в этом сезоне КХЛ

Преображение Артема Галимова в нынешнем сезоне КХЛ напоминает сюжет «Золушки» или «Гадкого утенка», какими бы забавными ни казались эти примеры. Всего за полгода под руководством Анвара Гатиятулина нападающий стал суперзвездой нашего чемпионата. Сейчас на счету Галимова в 46 матчах 41 (22 + 19) очко. При текущей результативности к концу «регулярки» хоккеист может запросто преодолеть планку в 70 набранных очков.

Недавний матч против «Адмирала» (2:1 по буллитам) доходчиво показал, что Галимов в системе хоккея Гатиятулина – один из ключевых элементов. Наставник казанцев использует нападающего при любых обстоятельствах на льду – в меньшинстве, большинстве. А форвард отвечает на доверие тренера стабильными результативными действиями. Сначала гол-шедевр в формате 4 на 5 в третьем периоде, а потом два реализованных буллита в послематчевой серии подарили «Ак Барсу» важнейшую победу в заключительной встрече дальневосточного турне.

Неудивительно, что к концу января на фоне такой впечатляющей статистики Галимова активизировался «Анахайм». «Дакс» задрафтовали Артема еще в далеком 2020 году в пятом раунде, однако по понятным причинам в течение пяти лет не выходили на связь с предложением забрать хоккеиста. Как только Галимов превратился из «Золушки» в «принцессу», североамериканский клуб дал о себе знать.

«У него действительно хороший год. Он явно не остался в стороне от внимания «Дакс» («Анахайма», – прим. ТИ-Спорт) и в конечном счете решил, что пришло время попробовать. Его зовут Артем Галимов, и я слышал, что он собирается подписать контракт с «Дакс» довольно скоро», – сказал авторитетный инсайдер НХЛ Эллиот Фридман в своем подкасте.

Недавний матч против «Адмирала» (2:1 по буллитам) доходчиво показал, что Галимов в системе хоккея Гатиятулина – один из ключевых элементов Фото: ak-bars.ru

Представители Галимова будут требовать у «Ак Барса» новый контракт минимум на 50-55 млн рублей за сезон

Довольно удивительно слышать слова о том, что Галимов сам изъявил желание отправиться в «Анахайм». Ведь в одном из своих последних интервью нападающий отчетливо дал понять, что пока в НХЛ не стремится и вообще «Утки» не тот коллектив, в котором форвард хотел бы выступать. Дело в том, что в последние годы «Анахайм» – один из аутсайдеров НХЛ. Сейчас команда идет всего лишь на 13-м месте в Восточной конференции без перспектив выхода в плей-офф Кубка Стэнли.

Учитывая амбиции Галимова, нетрудно догадаться, что ему хотелось бы играть за куда более успешный клуб. С другой стороны, где, если не в «Анахайме», Артему пробиваться в основной состав. «Утки» продолжают свою грандиозную перестройку в поиске новых лидеров команды на долгие годы. Калифорнийский клуб обделен звездами и мастеровитыми хоккеистами, так что у Галимова в предстоящем сезоне НХЛ будут все шансы заиграть в топ-6 нападающих «Анахайма» уже с октября.

«Ак Барс», понятное дело, не будет равнодушным к командировке своего доморощенного нападающего в Северную Америку. Известно, что казанцы уже начали первые переговоры с представителями Галимова о новом контракте.

Игра Артема в этом сезоне настолько хороша, что форвард может смело рассчитывать на двойное увеличение действующей зарплаты. То есть до 50-55 млн за сезон. По нынешнему контракту Галимов получает порядка 25 млн рублей за сезон. Не исключено, что сторона хоккеиста может запросить даже 60-65 млн рублей в год, учитывая, к примеру, оклад Егора Коршкова, который получил такие деньги, переехав в Казань из «Амура» на двухлетнее соглашение.

В плей-офф Кубка Гагарина 2025 года Галимов будет одной из главных ударных сил в атаке «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

До Галимова «Анахайм» не выбирал российских игроков на протяжении 11 лет

Пятый полноценный сезон Артема Галимова в «Ак Барсе», наконец, доходчиво показал, чего стоит форвард на самом деле. То, что нападающий обладает выдающимися талантами, было известно уже во времена Дмитрия Квартальнова, который не боялся выпускать 20-летнего форварда в первом-втором звеньях основного состава.

Тем не менее еще при Квартальнове пошел регресс, который дошел до пика при Зинэтуле Билялетдинове на посту главного тренера. Галимов у Билла не поднимался выше четвертого звена, набирал в среднем 10 очков за сезон, а иногда даже заявлялся на игры 13-м нападающим.

В минувших сезонах несколько раз поднимался вопрос об обмене Галимова из «Ак Барса» в другой клуб. Однако статус ограниченно свободного агента (ОСА) и звание собственного воспитанника останавливали генменеджера команды Марата Валиуллина от такого шага.

Спустя сезон Галимов наверняка вспоминает все свои трудные времена в казанском клубе с улыбкой. Сейчас мы наблюдаем хрестоматийный ренессанс хоккеиста. В плей-офф Кубка Гагарина 2025 года Галимов будет одной из главных ударных сил в атаке «Ак Барса».

На сегодняшний день трудно загадывать, как в итоге сложатся будущие отношения Артема и «Анахайма». В этой команде НХЛ русских особо никогда не жаловали, а отечественных игроков, выступавших за «уток», можно пересчитать по пальцам. В памяти всплывают лишь фамилии Твердовского, Чистова и Вишневского. «Анахайм» до Галимова не выбирал российских игроков на протяжении 11 лет, что уже говорит достаточно о позиции клуба в данном вопросе.

Однако у Артема есть все шансы переломить историю. Когда в «Коламбус» из «Ак Барса» в 2023 году отъезжал Дмитрий Воронков, в прессе было достаточно скепсиса вокруг этого трансфера. Сейчас же Воронков весьма яркая персона в «Блю Джекетс». Перспектив у Галимова заиграть в «Анахайме» и стать звездой «уток» в скором времени ничуть не меньше, чему у «Биг Мэна» Воронкова.