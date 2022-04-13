Дешевле деньгами: страховщики отказывают в ремонте автомашин из-за роста цен на запчасти
Перебои с поставками автозапчастей из-за западных санкций вызвали рост цен на российском рынке. В итоге страховщики перестали направлять машины на ремонт, предлагая владельцам машин компенсировать ущерб деньгами. Насколько это законно, выяснил «Татар-информ».
Сильнее всех подорожали бамперы и двери
Весной этого года компоненты для иностранных автомобилей массового ценового сегмента по так называемой страховой корзине выросли на 87,5%, приводит данные агентство Russian Automotive Market Research.
Сильнее всего за первые две недели марта у производителей подорожал задний бампер – на 96,4%, передняя левая дверь – на 92,8% и лобовое стекло – на 91,8%.
Динамика цен на оригинальные запчасти по страховой корзине от автопроизводителей
Цены на оригинальные запчасти для иностранных автомобилей массового ценового сегмента у агрегаторов – сервисов, которые поставляют компоненты на российский рынок, оказались еще выше. За первые две недели марта в среднем они выросли на 84,8%. Больше всего подорожало лобовое стекло – на 150,3%, заднее крыло – на 117,3%, задний бампер – на 115,1%.
Динамика цен на оригинальные запчасти по страховой корзине от агрегаторов
«Страховой оказалось выгоднее оплатить нам сумму ущерба, чем согласиться с сервисом»
Из-за повышения стоимости на автозапчасти в неопределенной ситуации оказались страховые компании, которые стали отказывать в ремонте автомобилей, заменяя его выплатами деньгами.
«ДТП произошло 14 января, во время аварии была повреждена крышка багажника, бампер и спойлер. Я обратилась в страховую по ОСАГО. Мне пришла сумма и ответ страховой компании о том, что ремонт осуществить невозможно», – рассказала «Татар-информу» владелец автомобиля Renault Kaptur Екатерина.
Деньги пришли автоматически – 101 тыс. рублей с учетом утери товарной стоимости.
Ответ страховой компании: «В связи с невозможностью проведения восстановительного ремонта в 30-дневный срок согласно ФЗ №40, из-за длительного срока поставки запасных частей, необходимых для восстановительного ремонта, было перечислено страховое возмещение».
Самостоятельный ремонт крышки багажника, бампера и спойлера не вписывался в выделенную страховщиком сумму, так как затраты на ремонт: детали и услуги сервиса – оказались существенно дороже. «На ходовые качества повреждения не влияют. И есть сомнения, что буду обращаться за ремонтом к официальному дилеру, хотя машина еще на гарантии. Скорее всего, воспользуюсь услугами частных мастеров», – сказала Екатерина.
О такой же позиции страховщиков сообщил и владелец грузового автомобиля, который попал в ДТП. «Сервис, в который направила нас страховая, насчитал 1,8 млн рублей по КАСКО. При этом нас предупредили, что это не окончательная сумма и при разборе могут быть дополнительные затраты на внутренние повреждения. Страховой оказалось выгоднее оплатить нам сумму ущерба, чем согласиться с сервисом, который бы еще и увеличил сумму. Нам тоже было выгоднее взять деньгами. В результате в сервисе, где мы постоянно обсуживаемся, ремонт нам обошелся в 1 млн рублей, еще 800 тыс. направили на погашение лизинга», – сообщил владелец транспортной компании.
«В ОСАГО-справочнике цены прописаны по данным за декабрь-январь»
Председатель Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров поделился, что сейчас действительно наблюдается тенденция по возвращению средств взамен ремонта автомобилей по страховому случаю.
«На сегодняшний день имеется несколько проблем: в ОСАГО-справочнике цены прописаны по данным за декабрь-январь. Но теперь они выросли. Поэтому за эти деньги салоны и мастерские ремонтировать не станут. И все отказывают в ремонте, выплачивая деньгами», – сказал он.
Сабиров отметил, что страхователь вправе обратиться в суд и сделать независимую оценку, требуя доплат. «Если страхователь оформил КАСКО, где ремонт прописан, а ему выплачивают деньгами, то тут ситуация двоякая. Например, клиент может потребовать ремонта, а салон ответить, что ждет детали. Но сколько ждать – непонятно. Поэтому, как правило, говорят, что нет запчастей, и договариваются с клиентом о выплате средств», – объяснил эксперт.
Российский союз автостраховщиков уже направил в Центробанк письмо с предложениями увеличить максимальный срок ремонта автомобиля по ОСАГО с нынешних 30 до 60 дней, сообщила «Российская газета». Страховщики отметили, что в условиях санкций наблюдаются сложности с поставкой запасных частей, поэтому сделать ремонт в сроки, предусмотренные законом об ОСАГО, не представляется возможным. Это предлагается рассмотреть как временную меру на период стабилизации рынка запасных частей.
Компании просят ввести мораторий на штрафные санкции страховщику за просрочку ремонта или при его замене на выплату. Кроме того, предлагается легализовать использование бывших в употреблении запчастей при ремонте. Банк России уже отреагировал на заявление – ЦБ выступает категорически против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО: обеспечить качественный ремонт будет невозможно, а использование ненадежных деталей может привести к трагедиям на дорогах, прокомментировал регулятор РИА «Новости».
«Условия КАСКО и ОСАГО требуют изменений»
Сложившуюся ситуацию прояснила руководитель практики уголовного, административного права и автотематики Amulex.ru Любовь Шебанова. По ее мнению, страховщики зачастую нацелены на минимизацию финансовых затрат, поэтому выплаты в денежном выражении, которые производятся в настоящее время, навряд ли можно считать клиентоориентированной практикой.
К примеру, по закону об ОСАГО, при прямом возмещении ущерба обязанностью страховщика является организовать и оплатить ремонт поврежденного транспортного средства, а для изменения этого порядка страхового возмещения необходимы основания.
Эксперт подчеркнула, что при одностороннем изменении порядка возмещения – выплаты деньгами вместо ремонта – права потерпевшего нарушаются, и он вынужден действовать, отстаивая либо требования о доплате, либо о выдаче направления на ремонт. Если же подписано соглашение, то есть и потерпевшего, и страховщика устраивает такой способ, то в таком случае порядок признается законным, а страховая компания исполнившей обязательства.
«В настоящее время проблема связана также с тем, что многие станции техобслуживания отказываются сотрудничать со страховыми компаниями, так как по объективным причинам не могут выполнить ремонт в установленные законом сроки или гарантировать сохранение стоимости на ремонт, поступление запчастей. Ситуация коснулась как случаев по ОСАГО, так и по КАСКО», – сообщила она.
По словам юриста, такая практика не является полезной, потому что риски несения дополнительных затрат возникают и у потерпевших, и у виновников ДТП.
«У потерпевшего в ДТП имеется право получить с виновника возмещение полной стоимости ремонта, то есть доплату, если выплат по страховке на ремонт окажется недостаточно. В связи с резким ростом стоимости запчастей и ремонта ТС не всегда и этих сумм достаточно, так как расчеты стоимости восстановительного ремонта производятся, как правило, на дату ДТП», – сказала она.
Она считает, что «страховое дело (и КАСКО, и ОСАГО) требует в ближайшее время существенных изменений, направленных на урегулирование баланса между интересами пострадавших, страховщиков и ответственных за возникновение ущерба лиц».
«Китай производит не только запчасти эконом-варианта»
В пресс-службе Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, что в стране не зафиксирован дефицит запчастей. «Если где-то наблюдается нехватка запчастей, то, возможно, это из-за сложностей логистики, официально нам автопроизводители отвечают о штатной работе и существующих запасах на складах. Сейчас мы ведем работу с госорганами о возможности моратория на штрафы закона о защите прав потребителей по срокам выполнения ремонта и продления этого периода на срок поставки запчастей», – сообщили в пресс-службе ассоциации.
В пресс-службе добавили, что сейчас дилеры делают все возможное для выполнения своих обязательств перед клиентами.
В этой точной зрения согласен депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин, работающий в автотранспортной сфере. Он считает, что дефицита запчастей нет, но вопрос в их цене.
«Все запчасти, которые сейчас продаются, реализуются по завышенной цене. В некоторых магазинах сейчас трудно найти необходимый товар. Это связано с тем, что собственник просто не хочет покупать по дорогой цене в ожидании снижения курса евро и доллара», – отметил он.
По словам Нигматулина, в обороте находятся запчасти трех видов. «Эконом-вариант производства Индии и Китая, среднее качество – Россия, самым высоким качеством считались компоненты из Америки и Евросоюза. Вообще Китай производит не только запчасти эконом-варианта, они могут производить и качественную продукцию», – отметил он.
Эксперт отметил, что ранее из Китая завозились дешевые компоненты эконом-варианта, поскольку россияне не привыкли доплачивать за более качественную продукцию.
«Россиян было сложно убедить в том, что за высококачественную продукцию нужно доплачивать. В данной ситуации выбор будет иной: может, будет представлен Китай эконом-сегмента и Китай хорошего качества, но дороже», – поделился Нигматуллин.
«Сервисы по разбору автомобилей станут особенно популярными»
Автоэксперт Роман Гуляев отметил, что цены на запчасти выросли из-за курса доллара, роста стоимости материалов, дефицита автокомпонентов, запрета на поставку в Россию некоторых комплектующих, желания некоторых поставщиков уйти с рынка. Также повлияло нарушение логистики: старые цепочки были разорваны, а поступление по новым – в разы дороже. Он уверен, что будут популярны частные автосервисы и авторазборы, когда автомобиль разбирается на детали, которые затем продаются.
Эксперт уточнил, что в данное время цены на рынке автозапчастей стабилизировались. «Бурного роста цен на автозапчасти не наблюдается, хотя сейчас могут расти цены на масло из-за дефицита и отсутствия предложений», – сообщил он.
«Дефицит запчастей по некоторым позициям реальный. Это вызвало рост цен. Но надо отметить, что сервисы из-за этого не закроются. Кроме того, сервисы по разбору автомобилей станут особенно популярными», – сказал Гуляев.