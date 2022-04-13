Дешевле деньгами: страховщики отказывают в ремонте автомашин из-за роста цен на запчасти

Перебои с поставками автозапчастей из-за западных санкций вызвали рост цен на российском рынке. В итоге страховщики перестали направлять машины на ремонт, предлагая владельцам машин компенсировать ущерб деньгами. Насколько это законно, выяснил «Татар-информ».

Страховщики перестали направлять машины на ремонт, предлагая владельцам машин компенсировать ущерб деньгами Фото: © «Татар-информ»

Сильнее всех подорожали бамперы и двери

Весной этого года компоненты для иностранных автомобилей массового ценового сегмента по так называемой страховой корзине выросли на 87,5%, приводит данные агентство Russian Automotive Market Research.

Сильнее всего за первые две недели марта у производителей подорожал задний бампер – на 96,4%, передняя левая дверь – на 92,8% и лобовое стекло – на 91,8%.

Динамика цен на оригинальные запчасти по страховой корзине от автопроизводителей

Источник: анализ Russian Automotive Market Research

Цены на оригинальные запчасти для иностранных автомобилей массового ценового сегмента у агрегаторов – сервисов, которые поставляют компоненты на российский рынок, оказались еще выше. За первые две недели марта в среднем они выросли на 84,8%. Больше всего подорожало лобовое стекло – на 150,3%, заднее крыло – на 117,3%, задний бампер – на 115,1%.

Динамика цен на оригинальные запчасти по страховой корзине от агрегаторов

Источник: анализ Russian Automotive Market Research

«Страховой оказалось выгоднее оплатить нам сумму ущерба, чем согласиться с сервисом»

Из-за повышения стоимости на автозапчасти в неопределенной ситуации оказались страховые компании, которые стали отказывать в ремонте автомобилей, заменяя его выплатами деньгами.

«ДТП произошло 14 января, во время аварии была повреждена крышка багажника, бампер и спойлер. Я обратилась в страховую по ОСАГО. Мне пришла сумма и ответ страховой компании о том, что ремонт осуществить невозможно», – рассказала «Татар-информу» владелец автомобиля Renault Kaptur Екатерина.

Деньги пришли автоматически – 101 тыс. рублей с учетом утери товарной стоимости.

Ответ страховой компании: «В связи с невозможностью проведения восстановительного ремонта в 30-дневный срок согласно ФЗ №40, из-за длительного срока поставки запасных частей, необходимых для восстановительного ремонта, было перечислено страховое возмещение».

Самостоятельный ремонт крышки багажника, бампера и спойлера не вписывался в выделенную страховщиком сумму, так как затраты на ремонт: детали и услуги сервиса – оказались существенно дороже. «На ходовые качества повреждения не влияют. И есть сомнения, что буду обращаться за ремонтом к официальному дилеру, хотя машина еще на гарантии. Скорее всего, воспользуюсь услугами частных мастеров», – сказала Екатерина.

О такой же позиции страховщиков сообщил и владелец грузового автомобиля, который попал в ДТП. «Сервис, в который направила нас страховая, насчитал 1,8 млн рублей по КАСКО. При этом нас предупредили, что это не окончательная сумма и при разборе могут быть дополнительные затраты на внутренние повреждения. Страховой оказалось выгоднее оплатить нам сумму ущерба, чем согласиться с сервисом, который бы еще и увеличил сумму. Нам тоже было выгоднее взять деньгами. В результате в сервисе, где мы постоянно обсуживаемся, ремонт нам обошелся в 1 млн рублей, еще 800 тыс. направили на погашение лизинга», – сообщил владелец транспортной компании.

«В ОСАГО-справочнике цены прописаны по данным за декабрь-январь»

Председатель Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров поделился, что сейчас действительно наблюдается тенденция по возвращению средств взамен ремонта автомобилей по страховому случаю.

Рустэм Сабиров отметил, что страхователь вправе обратиться в суд и сделать независимую оценку, требуя доплат Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На сегодняшний день имеется несколько проблем: в ОСАГО-справочнике цены прописаны по данным за декабрь-январь. Но теперь они выросли. Поэтому за эти деньги салоны и мастерские ремонтировать не станут. И все отказывают в ремонте, выплачивая деньгами», – сказал он.

Сабиров отметил, что страхователь вправе обратиться в суд и сделать независимую оценку, требуя доплат. «Если страхователь оформил КАСКО, где ремонт прописан, а ему выплачивают деньгами, то тут ситуация двоякая. Например, клиент может потребовать ремонта, а салон ответить, что ждет детали. Но сколько ждать – непонятно. Поэтому, как правило, говорят, что нет запчастей, и договариваются с клиентом о выплате средств», – объяснил эксперт.

Российский союз автостраховщиков уже направил в Центробанк письмо с предложениями увеличить максимальный срок ремонта автомобиля по ОСАГО с нынешних 30 до 60 дней, сообщила «Российская газета». Страховщики отметили, что в условиях санкций наблюдаются сложности с поставкой запасных частей, поэтому сделать ремонт в сроки, предусмотренные законом об ОСАГО, не представляется возможным. Это предлагается рассмотреть как временную меру на период стабилизации рынка запасных частей.

Российский союз автостраховщиков направил в Центробанк письмо с предложениями увеличить максимальный срок ремонта автомобиля по ОСАГО с нынешних 30 до 60 дней Фото: pixabay.com

Компании просят ввести мораторий на штрафные санкции страховщику за просрочку ремонта или при его замене на выплату. Кроме того, предлагается легализовать использование бывших в употреблении запчастей при ремонте. Банк России уже отреагировал на заявление – ЦБ выступает категорически против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО: обеспечить качественный ремонт будет невозможно, а использование ненадежных деталей может привести к трагедиям на дорогах, прокомментировал регулятор РИА «Новости».

«Условия КАСКО и ОСАГО требуют изменений»

Сложившуюся ситуацию прояснила руководитель практики уголовного, административного права и автотематики Amulex.ru Любовь Шебанова. По ее мнению, страховщики зачастую нацелены на минимизацию финансовых затрат, поэтому выплаты в денежном выражении, которые производятся в настоящее время, навряд ли можно считать клиентоориентированной практикой.

К примеру, по закону об ОСАГО, при прямом возмещении ущерба обязанностью страховщика является организовать и оплатить ремонт поврежденного транспортного средства, а для изменения этого порядка страхового возмещения необходимы основания.

Эксперт подчеркнула, что при одностороннем изменении порядка возмещения – выплаты деньгами вместо ремонта – права потерпевшего нарушаются, и он вынужден действовать, отстаивая либо требования о доплате, либо о выдаче направления на ремонт. Если же подписано соглашение, то есть и потерпевшего, и страховщика устраивает такой способ, то в таком случае порядок признается законным, а страховая компания исполнившей обязательства.

По закону об ОСАГО, при прямом возмещении ущерба обязанностью страховщика является организовать и оплатить ремонт поврежденного транспортного средства Фото: © «Татар-информ»

«В настоящее время проблема связана также с тем, что многие станции техобслуживания отказываются сотрудничать со страховыми компаниями, так как по объективным причинам не могут выполнить ремонт в установленные законом сроки или гарантировать сохранение стоимости на ремонт, поступление запчастей. Ситуация коснулась как случаев по ОСАГО, так и по КАСКО», – сообщила она.

По словам юриста, такая практика не является полезной, потому что риски несения дополнительных затрат возникают и у потерпевших, и у виновников ДТП.

«У потерпевшего в ДТП имеется право получить с виновника возмещение полной стоимости ремонта, то есть доплату, если выплат по страховке на ремонт окажется недостаточно. В связи с резким ростом стоимости запчастей и ремонта ТС не всегда и этих сумм достаточно, так как расчеты стоимости восстановительного ремонта производятся, как правило, на дату ДТП», – сказала она.

Она считает, что «страховое дело (и КАСКО, и ОСАГО) требует в ближайшее время существенных изменений, направленных на урегулирование баланса между интересами пострадавших, страховщиков и ответственных за возникновение ущерба лиц».

«Выбор будет иной: может, будет представлен Китай эконом-сегмента и Китай хорошего качества, но дороже» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Китай производит не только запчасти эконом-варианта»

В пресс-службе Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, что в стране не зафиксирован дефицит запчастей. «Если где-то наблюдается нехватка запчастей, то, возможно, это из-за сложностей логистики, официально нам автопроизводители отвечают о штатной работе и существующих запасах на складах. Сейчас мы ведем работу с госорганами о возможности моратория на штрафы закона о защите прав потребителей по срокам выполнения ремонта и продления этого периода на срок поставки запчастей», – сообщили в пресс-службе ассоциации.

В пресс-службе добавили, что сейчас дилеры делают все возможное для выполнения своих обязательств перед клиентами.

В этой точной зрения согласен депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин, работающий в автотранспортной сфере. Он считает, что дефицита запчастей нет, но вопрос в их цене.

«Все запчасти, которые сейчас продаются, реализуются по завышенной цене. В некоторых магазинах сейчас трудно найти необходимый товар. Это связано с тем, что собственник просто не хочет покупать по дорогой цене в ожидании снижения курса евро и доллара», – отметил он.

Руслан Нигматулин: «Все запчасти, которые сейчас продаются, реализуются по завышенной цене» Фото: «Челнинские известия» chelny-izvest.ru

По словам Нигматулина, в обороте находятся запчасти трех видов. «Эконом-вариант производства Индии и Китая, среднее качество – Россия, самым высоким качеством считались компоненты из Америки и Евросоюза. Вообще Китай производит не только запчасти эконом-варианта, они могут производить и качественную продукцию», – отметил он.

Эксперт отметил, что ранее из Китая завозились дешевые компоненты эконом-варианта, поскольку россияне не привыкли доплачивать за более качественную продукцию.

«Россиян было сложно убедить в том, что за высококачественную продукцию нужно доплачивать. В данной ситуации выбор будет иной: может, будет представлен Китай эконом-сегмента и Китай хорошего качества, но дороже», – поделился Нигматуллин.

«Сервисы по разбору автомобилей станут особенно популярными»

Автоэксперт Роман Гуляев отметил, что цены на запчасти выросли из-за курса доллара, роста стоимости материалов, дефицита автокомпонентов, запрета на поставку в Россию некоторых комплектующих, желания некоторых поставщиков уйти с рынка. Также повлияло нарушение логистики: старые цепочки были разорваны, а поступление по новым – в разы дороже. Он уверен, что будут популярны частные автосервисы и авторазборы, когда автомобиль разбирается на детали, которые затем продаются.

«Дефицит запчастей по некоторым позициям реальный. Это вызвало рост цен. Но надо отметить, что сервисы из-за этого не закроются» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Эксперт уточнил, что в данное время цены на рынке автозапчастей стабилизировались. «Бурного роста цен на автозапчасти не наблюдается, хотя сейчас могут расти цены на масло из-за дефицита и отсутствия предложений», – сообщил он.

«Дефицит запчастей по некоторым позициям реальный. Это вызвало рост цен. Но надо отметить, что сервисы из-за этого не закроются. Кроме того, сервисы по разбору автомобилей станут особенно популярными», – сказал Гуляев.