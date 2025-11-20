Золотые юбиляры супружеской жизни рассказали школьникам Бугульмы о семейных ценностях

«Диалог о важном» – круглый стол под таким названием прошел в Бугульминском ЗАГСе благодаря региональному проекту «Помощь семье». В его работе приняли участие начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова и семья Гасановых, отметившая золотую свадьбу. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина Татарстана.

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

«На мероприятие была приглашены семья Гасановых, супруги прожили в браке 50 лет, а также старшеклассники из пяти школ Бугульмы. Основная цель встречи – сформировать у подростков уважительное отношение к семейным ценностям и традициям, родителям, представителям старшего поколения, а также пробудить интерес к изучению родословной», – сообщили в пресс-службе.

Гасановы на встрече рассказали, что гордятся своими родителями – ветеранами войны. В свою очередь их собственный сын сейчас участвует в специальной военной операции.

Эльвира Ахметова в своем выступлении подчеркнула, что семья – первая и главная школа жизни. «Нужно ценить свою семью, ведь именно здесь формируется личность. В семье тебя любят и принимают таким, какой ты есть», – убеждена она.

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

В завершение мероприятия были вручены благодарственные письма Управления ЗАГС Кабмина РТ. Семья Владислава Алиевича и Анны Александровны Гасановых отмечена за личный вклад в укрепление семейных ценностей, долгую историю семейного союза, крепость отношений, основанных на любви и верности, достойное воспитание детей. Коллектив Бугульминского отдела ЗАГС получил награду за плодотворную работу по укреплению традиционных семейных ценностей.