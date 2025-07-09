«Золотые» пары: в Казани чествовали семьи, прожившие более полвека в любви и верности

Под цветочной аркой солнечного сквера имени Васильченко сегодня царила атмосфера особой теплоты и мудрости. Здесь Управление ЗАГС Казани провели трогательную церемонию чествования настоящих героев нашего времени – восьми семейных пар, отметивших «золотой» юбилей супружеской жизни – 50 лет.

«Сегодня мы собрались по случаю празднования самого искреннего, самого семейного и самого доброго праздника в году – Дня семьи, любви и верности! Наш прекрасный город Казань никак не мог остаться в стороне от праздника, посвященного семье, которая всегда служит нам опорой и поддержкой!» – открыла мероприятие начальник отдела Управления ЗАГС по Кировскому району Светлана Мишина.

Юбиляры, сияющие улыбками и счастьем, получили заслуженные знаки внимания от организаторов праздника, а именно: праздничный торт, цветочные букеты и памятную книгу с рецептами национальной татарской кухни – душевный подарок от самого Управления ЗАГС г. Казани, символизирующий теплоту семейного очага и традиции.

Особую улыбку у гостей вызвала история знакомства одной из чествуемых пар – Геннадия Дмитриевича и Веры Глебовны Никифоровых. Нынешние почетные супруги познакомились в далеких 70-ых на дне рождения однокурсника будущего мужа и одновременно одноклассника будущей жены. «Звучит довольно запутанно, но влюбленные тогда молодые люди с этим разобрались – поженились!» – с теплотой отмечается в их истории. Свадьба состоялась 28 июня 1975 года. Вместе они воспитали сына и дочь, а сейчас с радостью помогают в воспитании внучки.

«Уважаемые молодожёны, я не оговорилась! Вы действительно молодожёны духом! 50 лет в любви, верности и взаимопонимании – вы пример для всех поколений. Партия "Единая Россия" всегда поддерживает институт семьи. Низкий вам поклон!» – упомянула исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии «Единая Россия» Танзиля Ракова.

Ярким подтверждением того, что прожить счастливо полвека вместе возможно – история супругов Ахнафа Каримовича и Венеры Рахимовны Гумеровых, которые в браке с 14 июня 1975 года. Вся их трудовая жизнь прошла на Казанском Вертолетном заводе, где они и познакомились, работая в одном цеху.

«Знаете, как жалко, что 50 лет? Мы ещё надеемся, что все впереди! Мы очень счастливо прожили жизнь. Он всегда оберегал меня. Мы всегда жили в согласии, друг другу часто уступали. Ссоры, конечно, были, но незначительные. Он меня очень опекает по сей день. А она – моя единственная» – поделились юбиляры.

Пара воспитала двух дочерей, имеют трех внуков. Старшая дочь также работает на Вертолетном заводе экономистом, а младшая – врач-эндокринолог.

На вопрос о «секрете» семейного счастья Гумеровы ответили искренне: «Любовь – это само собой! Однако важно уметь в своё время уступить или простить. Не стоит зацикливаться на себе и быть эгоистами – нужно быть вместе с любимым в любые времена», – рассказали «Татар-информу» Ахнаф и Венера Гумеровы.

Заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Денис Сугоняко сердечно поздравил всех юбиляров: «Любовь, верность, семья, родина – это слова, очень близкие по смыслу. Здоровое общество, сильная страна возможны только при крепких семейных ценностях. Наши районы богаты и новыми молодыми семьями, и старожилами, интеллигенцией. Сегодняшние юбиляры – подтверждение крепости семейных устоев. Молодые семьи должны брать с них пример», – отметил Сугоняко.

Светлана Мишина, чья работа напрямую связана с началами семейного пути и с такими серьезными юбилеями, поделилась своими чувствами: «Мы чествуем юбиляров каждый месяц. Эти положительные эмоции незабываемы! Если честно, я редкий счастливчик, который ходит на работу с удовольствием. Когда видишь, как после 50 лет брака супруги смотрят друг на друга влюбленными глазами – слов нет! Мы стараемся популяризировать эти примеры, чтобы молодежь приучалась к ценностям семьи», – подчеркнула Мишина.

«Их истории – живое доказательство того, что настоящая любовь, подкрепленная верностью, терпением и взаимным уважением, способна преодолеть полвека и стать бесценным примером для новых поколений казанцев», – заключила начальник отдела Управления ЗАГС г. Казани Светлана Мишина.