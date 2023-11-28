Золотовицкий пригласил казанцев на спектакли МХТ им. Чехова

Актер Игорь Золотовицкий пригласил жителей Казани на малые гастроли театра МХТ им. А. П. Чехова. Видео было опубликовано в телеграм-канале мэрии города.

«Дорогие друзья! Я рад пригласить вас 4 декабря 2023 года на спектакль "Винни-Пух и все, все, все". Спектакль поставил и написал пьесу Евгений Гришковец», — говорит в обращении артист.

Напомним, малые гастроли МХТ им. А. П. Чехова пройдут в казанском театре им. Карима Тинчурина 4 и 5 декабря. В программе московского театра две постановки: «Винни-Пуховские чтения» и «Телефон доверия».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Казани Ильсур Метшин и художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский обсудили предстоящие гастроли.