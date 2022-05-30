Золото, серебро и бронзу взяли татарстанские боксеры на международном турнире

Фото: Федерации бокса РТ

В Хабаровске на международном турнире по боксу Памяти Героя Советского Союза Константина Короткова на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории 48 кг поднялся воспитанник татарстанской школы бокса Игорь Царегородцев, а динамовец Шамиль Котлубаев стал вторым. А также Сергей Сергеев и Антон Зайцев стали бронзовыми призерами в своих весовых категориях.

«Для Федерации бокса РТ минувшая неделя отмечена большими достижениями. Это бронза на первенстве России Камили Замалеевой. Победа татарстанцев на международном турнире. А на Первенстве России в Анапе Ильназ Юсупов вошел в восьмерку сильнейших и резервный состав сборной России.

В целом результатами я доволен. Конечно всегда хочется большего. Но, дорогу осилит идущий, потихоньку продвигаемся к своим основным целям, чтобы как можно больше боксеров Татарстана закрепились в сборной России», - прокомментировал «Татар-информу» итоги недели президент Федерации бокса Татарстана, заместитель генсекретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.