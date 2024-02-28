«Золотой стандарт» и фейки: в Казани прошло обучение наблюдателей на выборах

В Общественной палате Татарстана прошло обучение наблюдателей на выборах Президента России. Сегодня представители юридических факультетов ведущих вузов республики смогли апробировать свои теоретические знания на практике.

«Юристы смогут познать не только нормы права, но и посмотреть, как они работают на практике. Остается ровно 16 дней до начала основного дня голосования на выборах Президента России. Составлена программа обучения», – сказал региональный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РТ, председатель комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо.

Слушателям презентовали обновленный «золотой стандарт» общественного наблюдения за голосованием, который ранее был представлен в Общественной палате России. Стандарт состоит из 60 пунктов, в которых обозначено, какие действия могут совершать участники избирательного процесса.

«Стандарт разработан по алгоритму того, что происходит в день голосования. Можно узнать, какие есть права, обязанности и какие ситуации происходят на избирательном участке. Наблюдатели осуществляют свои полномочия на основании федерального законодательства, и выдвигаются ключевыми субъектами общественного контроля», – отметил Какохо.

Он также назвал основные виды нарушений в ходе организации и проведения голосования. Так, наблюдатель не вправе выдавать избирательные бюллетени, заполнять их за избирателя, в том числе по его просьбе, расписываться за него. Кроме того, не должен нарушать тайну голосования, принимать участие в подсчете бюллетеней, не мешать работе избирательной комиссии, проводить агитацию среди избирателей.

Эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РТ Лилия Шакирзянова добавила, что один из важных блоков деятельности наблюдателя – информационное сопровождение. «Сегодня наблюдатель – это активный участник избирательного процесса. В век высоких технологий наблюдатель в том числе – активный пользователь соцсетей, поэтому информационное сопровождение играет важную роль», – подчеркнула она.

Лектор особое внимание обратила на фейковые и информационные манипуляции. «Это происходит из года в год. Фейковые сообщения необходимо выяснять и разоблачать. Анализ фейков, распространявшихся во время избирательных кампаний последних лет, показал, что большинство из них содержат ряд признаков», – заметила она.

В частности, отсутствует достоверное подтверждение события, выносятся размытые или противоречащие сведения, есть анонимные или непроверенные участники, присутствуют неточные формулировки.

Наблюдателям также рассказали, как вести себя с конфликтным собеседником и реагировать на нештатные ситуации.

Проголосовать на выборах Президента России можно будет 15, 16 и 17 марта. До выборов допустили четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего российского лидера Владимира Путина (самовыдвиженец).