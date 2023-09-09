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«Золотого льва» Венецианского фестиваля получили «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса
Главную награду 80-го Венецианского кинофестиваля, «Золотого льва Святого Марка», получила картина «Бедные-несчастные» (Poor Things) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Такое решение приняло международное жюри во главе с американским режиссером Дэмьеном Шазеллом, передает ТАСС.
Фильм снят по мотивам одноименного романа британского писателя Аласдера Грея, вышедшего в 1992 году (постмодернистской версии «Франкенштейна» Мэри Шелли). Доктор Годвин Бакстер, которого сыграл Уиллем Дефо, возвращает к жизни утонувшую Беллу Бакстер (Эмму Стоун), пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка.
Как отмечают критики, главная героиня постепенно осознает, что свободна от предрассудков окружающего ее общества. Действие картины разворачивается в стимпанковых декорациях.
Обладателями Кубков Вольпи за лучшую женскую и лучшую мужскую роль стали американцы Кейли Спейни и Питер Сарсгаард. Они сыграли в фильме Софии Копполы «Присцилла» (Priscilla), посвященном жене Элвиса Пресли, и в картине мексиканского режиссера Мишеля Франко «Память» (Memory) соответственно.
Гран-при жюри фестиваля («Серебряный лев Святого Марка») достался ленте японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Зла не существует» (Aku wa sonzai shinai), посвященной взаимоотношениям человека и природы.
Специальной премии удостоен фильм польского режиссера Агнешки Холланд «Зеленая граница» (Zielona granica) о миграционном кризисе на польско-белорусской границе.
«Серебряного льва» за лучшую режиссуру удостоен итальянец Маттео Гарроне за картину «Я капитан» (Io Capitano), повествующем о попытке двух сенегальских мальчиков добраться до Европы. Сыгравший в ней артист из Сенегала Сейду Сарр отмечен Премией имени Марчелло Мастроянни как лучший начинающий актер.
В ходе церемонии награждения Гарроне напомнил о разрушительном землетрясении в Марокко, жертвами которого стали более тысячи человек (его фильм частично снимался в этой североафриканской стране).
За лучший сценарий награждена черная комедия режиссера из Чили Пабло Ларраина «Граф» (El Conde), где диктатор Аугусто Пиночет предстает в образе вампира, а за лучший дебют — картина тайваньского режиссера Ли Хунчи «Любовь — это оружие» (Love Is a Gun). Главная награда второго конкурса «Горизонты» досталась фильму «Объяснение всему» (Magyarázat mindenre) венгерского режиссера Габора Рейша.
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