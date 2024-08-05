«Золотое времечко прошло»: Магдеев поручил ускориться с капремонтом крыш домов

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Набережных Челнах выполнен на 91%. Об этом на аппаратном совещании с мэром Наилем Магдеевым сообщил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

Всего в 114 домах в этом году идет капитальный ремонт. Программа по ремонту лифтов выполнена на 100%.

«На сегодняшний день мы находимся на отметке исполнения 91%, за выходные достаточно серьезно продвинулись. Сезонные виды работ мы планируем завершить до 15 августа, за исключением тех, которые шли по дополнительной программе, там будет срок до 1 сентября», — доложил Зуев.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил не затягивать со сроками и завершить капремонт домов в августе.

«Имейте в виду, день через день дожди, эта неделя точно. Поэтому по кровлям и по фасадам золотое времечко, когда неделями температура зашкаливала выше 20-25 градусов, прошло. Все, что касается ремонта кровель, фасадов, нужно уже завершать», — поручил градоначальник.