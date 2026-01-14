Золото вместо серебра: аналитик рекомендовал, куда вложить деньги в 2026 году

Биржевая стоимость серебра взлетела выше $91 за унцию, но остается рискованным вариантом для вложений. Более предпочтительным вариантом остается золото, сообщил «Татар-информу» старший аналитик «Т-Инвестиций» Александр Потехин.

«У нас позитивные ожидания от золота на 2026 год, но мы также отмечаем и высокие риски повышенной волатильности. Для серебра эти риски еще более выражены с учетом более значительной локальной перекупленности и отсутствия стабильной поддержки от значительных объемов покупок со стороны официального сектора. Поэтому, золото, на наш взгляд, выглядит интереснее на горизонте следующего года», – считает Потехин.

Биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в 91 доллар за тройскую унцию, следует из данных утренних торгов 14 января. Потехин считает, что востребованность серебра выросла на фоне роста структурных рисков в долларе и долларовых долговых инструментах. При этом спрос на серебро неустойчив и зависит по большей части от переменчивых рыночных настроений.

«Рынок серебра относительно того же золота – низколиквидный. Он оказался не готов к такому росту спроса – сейчас мы можем наблюдать значительную напряженность на рынке физической поставки. Соотношение золота к серебру сейчас находится на самых низких уровнях с 2012 года. В целом, сейчас серебро выглядит довольно перекупленным относительно золота», – считает аналитик.