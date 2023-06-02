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«Золото Великой степи»: в Казань приехали артефакты древних кочевников из Казахстана
В Присутственных местах Казанского Кремля откроется выставка «Золото Великой степи» из Казахстана. Корреспондент «Татар-информа» побывала на распаковке приехавших в Казань 15 тыс. экспонатов и выяснила, чего ждать от экспозиции и почему на нее непременно стоит потратить время.
От «Серебра за меха» к «Золоту великой степи»
«Подобная выставка ранее проходила только в Лондоне в 2021 году. А теперь она приехала к нам», – рассказала руководитель выставочного отдела Присутственных мест Казанского Кремля Ксения Яровинская.
На этой неделе в Казань прибыло пять ящиков с 15 тысячами экспонатов из коллекции Восточно-Казахстанского историко-краеведческого музея. Среди них – артефакты разных эпох, от бронзового века до раннего Средневековья. Особо выделяются элитные памятники сакской культуры, найденные в Восточном Казахстане.
Посетители выставки увидят уникальные украшения из золота, оружие воинов, элементы одежды и многое другое. Большинство предметов, обнаруженных при раскопках казахстанских курганов, датируются VIII-VII веками до нашей эры, демонстрируют высочайшее мастерство и глубокое понимание материалов. Многочисленные предметы изображают животных и растения, а также мифических существ.
«Проведение этой выставки логично ложится в нашу концепцию. Предыдущая выставка в том же пространстве Присутственных мест называлась “Серебро за меха” и содержала артефакты, посвященные торговому и культурному обмену Руси с Востоком. Эта выставка – логичное продолжение темы трансформации Великого шелкового пути, а также истории Великой степи как глобального культурного пласта», – пояснила Яровинская.
В свою очередь казахстанские организаторы «Золота Великой степи» отмечают, что основная цель их проекта – показать величие и огромный потенциал исторического прошлого Казахстана на основе артефактов искусства древних кочевников.
«У людей есть всего месяц, чтобы посмотреть на эту красоту»
Выставка откроет свои двери для посетителей на следующей неделе, а пока в выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля кипит работа по распаковке и инвентаризации экспонатов.
«Над этим работают две наших коллеги из Казахстана и местные музейные хранители. В зависимости от количества экземпляров приемка занимает 1-2 дня. Здесь очень много предметов, и большинство из них – мелкие, но мы надеемся уложиться за полтора дня. Застраиваться выставка будет еще два дня – в субботу и воскресенье, – рассказала Яровинская. – Одно дело, когда ты принимаешь какие-то картины – это делается за несколько часов. Но эта выставка будет разбираться гораздо дольше».
Организаторы предупреждают, что во вторник, 6 июня, состоится открытие выставки с участием официальных лиц из Татарстана и Казахстана. Так что доступ к этой экспозиции для посетителей будет закрыт, несмотря на традиционный «бесплатный день». Попасть на «Золото Великой степи» можно будет начиная со среды.
Также стоит обратить внимание на то, что выставка будет работать всего месяц – до 6 июля.
«Это довольно нетипичный срок, но тут мы зависим от коллег из Казахстана. У них есть свои планы на эту выставку: они собираются дополнить ее новыми артефактами и еще раз открыть в Казахстане. Так что у людей есть всего один месяц, чтобы посмотреть на всю эту красоту», – предупредила руководитель выставочного отдела Присутственных мест Казанского Кремля.
СПРАВКА
По итогам исследований, проведенных в Казахстане в период 2016-2022 гг. выявлено более 26 тыс. артефактов, которые пополнили фонды областного историко-краеведческого музея, основанного в 1915 году. Это результат кропотливой работы ведущих археологов Республики Казахстан Зайноллы Самашева и Абдеша Толеубаева по реализации Программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии в Восточно-Казахстанской области.
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