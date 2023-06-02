«Золото Великой степи»: в Казань приехали артефакты древних кочевников из Казахстана

Ксения Яровинская: «Подобная выставка ранее проходила только в Лондоне в 2021 году. А теперь она приехала к нам»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От «Серебра за меха» к «Золоту великой степи»

«Подобная выставка ранее проходила только в Лондоне в 2021 году. А теперь она приехала к нам», – рассказала руководитель выставочного отдела Присутственных мест Казанского Кремля Ксения Яровинская.

На этой неделе в Казань прибыло пять ящиков с 15 тысячами экспонатов из коллекции Восточно-Казахстанского историко-краеведческого музея. Среди них – артефакты разных эпох, от бронзового века до раннего Средневековья. Особо выделяются элитные памятники сакской культуры, найденные в Восточном Казахстане.

В Казань прибыло пять ящиков с 15 тысячами экспонатов из коллекции Восточно-Казахстанского историко-краеведческого музея Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Посетители выставки увидят уникальные украшения из золота, оружие воинов, элементы одежды и многое другое. Большинство предметов, обнаруженных при раскопках казахстанских курганов, датируются VIII-VII веками до нашей эры, демонстрируют высочайшее мастерство и глубокое понимание материалов. Многочисленные предметы изображают животных и растения, а также мифических существ.

«Проведение этой выставки логично ложится в нашу концепцию. Предыдущая выставка в том же пространстве Присутственных мест называлась “Серебро за меха” и содержала артефакты, посвященные торговому и культурному обмену Руси с Востоком. Эта выставка – логичное продолжение темы трансформации Великого шелкового пути, а также истории Великой степи как глобального культурного пласта», – пояснила Яровинская.

Посетители выставки увидят уникальные украшения из золота, оружие воинов, элементы одежды и многое другое Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В свою очередь казахстанские организаторы «Золота Великой степи» отмечают, что основная цель их проекта – показать величие и огромный потенциал исторического прошлого Казахстана на основе артефактов искусства древних кочевников.

«У людей есть всего месяц, чтобы посмотреть на эту красоту»

Выставка откроет свои двери для посетителей на следующей неделе, а пока в выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля кипит работа по распаковке и инвентаризации экспонатов.

Пока в выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля кипит работа по распаковке и инвентаризации экспонатов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Над этим работают две наших коллеги из Казахстана и местные музейные хранители. В зависимости от количества экземпляров приемка занимает 1-2 дня. Здесь очень много предметов, и большинство из них – мелкие, но мы надеемся уложиться за полтора дня. Застраиваться выставка будет еще два дня – в субботу и воскресенье, – рассказала Яровинская. – Одно дело, когда ты принимаешь какие-то картины – это делается за несколько часов. Но эта выставка будет разбираться гораздо дольше».

Организаторы предупреждают, что во вторник, 6 июня, состоится открытие выставки с участием официальных лиц из Татарстана и Казахстана. Так что доступ к этой экспозиции для посетителей будет закрыт, несмотря на традиционный «бесплатный день». Попасть на «Золото Великой степи» можно будет начиная со среды.

Основная цель их проекта – показать величие и огромный потенциал исторического прошлого Казахстана на основе артефактов искусства древних кочевников Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также стоит обратить внимание на то, что выставка будет работать всего месяц – до 6 июля.

«Это довольно нетипичный срок, но тут мы зависим от коллег из Казахстана. У них есть свои планы на эту выставку: они собираются дополнить ее новыми артефактами и еще раз открыть в Казахстане. Так что у людей есть всего один месяц, чтобы посмотреть на всю эту красоту», – предупредила руководитель выставочного отдела Присутственных мест Казанского Кремля.

Попасть на «Золото Великой степи» можно будет начиная со среды Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

СПРАВКА

По итогам исследований, проведенных в Казахстане в период 2016-2022 гг. выявлено более 26 тыс. артефактов, которые пополнили фонды областного историко-краеведческого музея, основанного в 1915 году. Это результат кропотливой работы ведущих археологов Республики Казахстан Зайноллы Самашева и Абдеша Толеубаева по реализации Программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии в Восточно-Казахстанской области.