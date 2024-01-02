Золото УНИКСа, финал «Ак Барса» и камбэк «Рубина»: каким был 2023 год для спорта Казани

Бюджет и состав «Рубина» были настолько хороши, что выход в РПЛ должен был решаться без особых препятствий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

5. «Рубин»: исправили ошибки прошлого

Первый в истории вылет «Рубина» из Премьер-лиги стал катализатором для радикальных перемен. На стыке 2022-го и 2023-го казанский клуб вернулся под руководство Татарстана и получил новый совет директоров во главе с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по республике Маратом Сафиуллиным.

Год начинался весьма неплохо: на зимних сборах уже под руководством Юрия Уткульбаева «Рубин» выглядел здорово. В Турции казанцы обыгрывали всех, включая московский ЦСКА, и демонстрировали интересный футбол. Но с возобновлением весенней части сезона все пошло не по плану. Уныние на поле и последующие потери очков вынудили руководство задуматься о смене наставника.

Так, к апрелю на посту главного тренера «Рубина» появился опытный Рашид Рахимов. Команда под его руководством выдала отличный отрезок, гарантировав себе выход в Премьер-лигу за пару туров до конца сезона в Первой лиге, а в конечном итоге еще и в очном поединке обошла главного конкурента – «Балтику».

К апрелю на посту главного тренера «Рубина» появился опытный Рашид Рахимов Фото: rubin-kazan.ru

История красивая, если бы не одно «но». Бюджет и состав «Рубина» были настолько хороши, что выход в РПЛ должен был решаться без особых препятствий. Однако лишь за один сезон, чтобы решить не самую сложную задачу, клуб прибегнул к помощи сразу трех наставников. В новом совете директоров приняли в конечном итоге радикальные меры и решили главную задачу.

Да и сезон 2023/24 «рубиновые» проводят убедительно: за половину сезона Рашид Рахимов с ходу закрепился в топ-8 Премьер-лиги.

4. «Стрела»: лучший год в новейшей истории

Пожалуй, самый незаметный и неизбалованный клуб, как вниманием болельщиков, так и завоеванными трофеями. Регбийный клуб «Стрела» – это классическая «локал тим» для своих. В столице республики о ней говорят очень редко, а не интересующиеся спортом люди и вовсе могли никогда не слышать.

Осенью 2023-го регбисты сделали почти невозможное, завоевав первый Кубок России в истории клуба Фото: strelarugby.ru

Но прошедшей осенью регбисты сделали практически невозможное, завоевав первый Кубок России в истории клуба. Причем сделала это «Стрела», обыграв в финале десятикратного обладателя трофея – «Красный Яр». Еще шесть раз красноярцы брали серебро.

Команда под руководством южноафриканца ДжейПи Нила еще пару-тройку лет назад переживала и куда более «жирные» времена, когда группа компаний «ТАИФ» закладывала в клуб неплохой бюджет. Но тогда даже с несколькими громилами из ЮАР «Стрела» так ни одного достойного трофея и не взяла – в 2020-м команда дошла до полуфинала Кубка, а в 2022-м вышла в полуфинал чемпионата страны.

В этом году к казанской «Стреле» пришел первый важный трофей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тем ценнее трофей, взятый 17 сентября с командой. Не забудем и о серебре «Стрелы» по итогам чемпионата России. 2023 год стал самым плодотворным для казанского регбийного клуба с момента воссоздания в 2019-м.

К слову, с ноября клуб взял себе новое имя – «Стрела-Ак Барс».

3. «Ак Барс»: из ямы и обратно

Мучения не меньших масштабов, чем «Рубин», прошел и хоккейный флагман Татарстана – «Ак Барс». А все так громко начиналось летом 2022-го. В Казань пригласили заслуженного тренера Олега Знарка, а под него генеральный менеджер Марат Валиуллин собрал «дрим-тим» из громких имен прошлого – Александра Радулова, Вадима Шипачева, вернул Станислава Галиева, а оборону укрепили двукратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Войновым. Казалось бы, что могло пойти не так?

Именно под руководством Знарка «Ак Барс» выдал, пожалуй, худшую осень со времен появления КХЛ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но именно под руководством Знарка «Ак Барс» выдал, пожалуй, худшую свою осень времен появления Континентальной лиги. В моменте «барсы» даже вылетали из топ-8 Востока, но к концу ноября плотно осели на седьмом месте. В общем, отставка трехкратного обладателя Кубка Гагарина была делом времени, и она случилась аккурат под Новый год. С 2023 года команду уже официально возглавил Зинэтула Билялетдинов.

Он тут же убрал из команды весь деструктив, успокоил хоккеистов и, сыграв на контрасте, вывел команду в плей-офф аж за три недели до окончания регулярного чемпионата. А позже и досрочно оформили себе победу в конференции.

Не без проблем «Ак Барс» продрался в первых двух раундах плей-офф с андердогами из «Нефтехимика» и «Адмирала», а вот в финале Востока не без изящества разобрался с «Авангардом». Да и в финальной серии был шикарный камбэк с почти безнадежных 1:3 в серии. Четвертый Кубок Гагарина «Ак Барса» был так близко, но в седьмом матче финала победа осталась за ЦСКА.

С 2023 года команду уже официально возглавил Зинэтула Билялетдинов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Летом Марат Валиуллин продолжил пополнять команду новыми именами – в Казань, например, из звездного СКА пожаловали Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров.

Однако 29-летний татарин так и не смог заиграть в команде Билялетдинова. Ситуация с малой практикой Жафярова распространялась и на остальную команду – периодически на долгие серии замолкали и другие лидеры. Звезды, которые должны были вести за собой команду, погрязли в личных кризисах, не забивая по 10+ матчей. Очевидной стала и недоукомплектованность команды в оборонительной линии. Проблему Жафярова генменеджер клуба разрешил тройным обменом, а в защиту приобрели сомнительного американца Митчелла Миллера и травмированного Алексея Марченко. Вопросы по обоим еще остаются.

К концу года «Ак Барс» подходит все на том же седьмом месте, с которого Билялетдинов вытаскивал команду после Знарка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В общем, к концу года «Ак Барс» подходит все на том же седьмом месте, с которого Билялетдинов вытаскивал команду после Знарка. Выйдут ли «барсы» из кризиса – покажет 2024 год. Но 2023-й оказался максимально неоднозначным. Команда совершила крутой подъем до финала Кубка Гагарина, где им не хватило лишь шайбы для завоевания четвертого трофея, а в новом сезоне вновь скатилась на исходные позиции.

2. «Зенит-Казань»: возврат «золотых» времен

Провал в «Финале шести – 2022», когда казанский «Зенит» внезапно всухую уступил новосибирскому «Локомотиву» уже на стадии полуфинала (0:3) мог стоить наставнику Алексею Вербову место у руля команды. Тем более что финальная стадия проходила в Казани. Провал был настолько ошеломителен, что «Зенит-Казань» надолго замолчал в медиапространсте и размышлял, куда и как двигаться дальше. Все-таки золота казанские волейболисты к тому моменту не видели вот уже четыре года подряд.

Казанцы прошлись по соперникам в Суперлиге, попутно взяв Суперкубок России и выиграв Кубок России Фото: zenit-kazan.com

Однако в Татарстане редко рубят с плеча. В клубе дали Вербову доказать свою состоятельность, тем более в регулярке-то все было идеально – казанцы катком прошлись по всем. Костяк команды сохранили, в том числе и свою американскую звезду в лице Майка Кристенсона. Только теперь еще и забетонировав состав доигровщиком сборной Бельгии Сэмом Деру.

История повторилась: в 2023 году «Зенит-Казань», буквально не напрягаясь, прошелся по всем соперникам в волейбольной Суперлиге, попутно взяв Суперкубок России, а также триумфально выиграв Кубок России.

На этот раз ошибки, связанные с излишней заносчивостью перед соперниками после триумфальной регулярки, были проработаны.

В апреле казанцы вернули должок «Локомотиву», а в финальной серии смяли московское «Динамо». Таким образом, команда Вербова в 2023 году совершила камбэк в «золотые» годы, когда победы во всех возможных турнирах были нормой для казанского клуба.

1. УНИКС: главная победа в истории

А вот для кого поднимать чемпионский кубок внутреннего первенства в диковинку, так это для УНИКСа. Так уж сложилось, что в российском баскетболе всегда был ЦСКА и все остальные.

Долгие годы УНИКС шел к тому, чтобы пробить-таки последнюю стену на пути к долгожданному чемпионству. Были и победы в Кубке Европы, и победы в Северной лиге, и множество серебряных и бронзовых медалей. И даже мощнейшая Евролига с победами над «Реалом», «Барселоной», «Панатинаикосом» и другими «евротопами». Но золото Единой лиги всегда оставалось недостижимым результатом из-за непробиваемой гегемонии армейцев из Москвы.

Долгие годы УНИКС шел к тому, чтобы пробить-таки последнюю стену на пути к долгожданному чемпионству Фото: пресс-служба Единой лиги ВТБ

Однако геополитика внесла в российский баскетбол свои коррективы. И лишь за последние два сезона мы увидели двух новых чемпионов Единой лиги ВТБ. Сначала им стал питерский «Зенит», а в 2023-м – казанский УНИКС.

Причем «скрытым» финалом получилось именно противостояние с «Зенитом» в полуфинале, когда подопечные Велимира Перасовича были буквально на волоске от поражения, но в последнем отрезке решающего матча все-таки проявили свои волевые качества и вырвали победу над действующими чемпионами. 80:79 и вытрепанные нервы болельщиков последними секундами игры, когда нужно было удержать минимальное преимущество.

Велимир Перасович попросил своего баскетболиста намеренно промахнуться со штрафного, чтобы в последние секунды не дать питерцам возможность разыграть подготовленную атаку, и хорват, как тонкий тактик, все продумал правильно.

Учитывая все факторы, в том числе не самый большой бюджет, сложность Единой лиги и решение удержать Перасовича, именно золото УНИКСа – важнейшее событие спортивного года в Казани. Этот клуб сумел осуществить главную победу в своей истории за счет целой совокупности правильных и грамотных решений. В этот год для баскетболистов сошлось всё.