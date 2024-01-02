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Золото УНИКСа, финал «Ак Барса» и камбэк «Рубина»: каким был 2023 год для спорта Казани
Урожайным на победы выдался для команд из Казани 2023 год. И если чемпионство «Рубина» в Первой лиге можно считать естественным исходом, то золото УНИКСа, «Зенита-Казани» и «Стрелы» – результат совокупных факторов и правильных решений. За счет чего спортивная Казань выдала один из своих лучших сезонов – в материале «ТИ-Спорт».
5. «Рубин»: исправили ошибки прошлого
Первый в истории вылет «Рубина» из Премьер-лиги стал катализатором для радикальных перемен. На стыке 2022-го и 2023-го казанский клуб вернулся под руководство Татарстана и получил новый совет директоров во главе с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по республике Маратом Сафиуллиным.
Год начинался весьма неплохо: на зимних сборах уже под руководством Юрия Уткульбаева «Рубин» выглядел здорово. В Турции казанцы обыгрывали всех, включая московский ЦСКА, и демонстрировали интересный футбол. Но с возобновлением весенней части сезона все пошло не по плану. Уныние на поле и последующие потери очков вынудили руководство задуматься о смене наставника.
Так, к апрелю на посту главного тренера «Рубина» появился опытный Рашид Рахимов. Команда под его руководством выдала отличный отрезок, гарантировав себе выход в Премьер-лигу за пару туров до конца сезона в Первой лиге, а в конечном итоге еще и в очном поединке обошла главного конкурента – «Балтику».
История красивая, если бы не одно «но». Бюджет и состав «Рубина» были настолько хороши, что выход в РПЛ должен был решаться без особых препятствий. Однако лишь за один сезон, чтобы решить не самую сложную задачу, клуб прибегнул к помощи сразу трех наставников. В новом совете директоров приняли в конечном итоге радикальные меры и решили главную задачу.
Да и сезон 2023/24 «рубиновые» проводят убедительно: за половину сезона Рашид Рахимов с ходу закрепился в топ-8 Премьер-лиги.
4. «Стрела»: лучший год в новейшей истории
Пожалуй, самый незаметный и неизбалованный клуб, как вниманием болельщиков, так и завоеванными трофеями. Регбийный клуб «Стрела» – это классическая «локал тим» для своих. В столице республики о ней говорят очень редко, а не интересующиеся спортом люди и вовсе могли никогда не слышать.
Но прошедшей осенью регбисты сделали практически невозможное, завоевав первый Кубок России в истории клуба. Причем сделала это «Стрела», обыграв в финале десятикратного обладателя трофея – «Красный Яр». Еще шесть раз красноярцы брали серебро.
Команда под руководством южноафриканца ДжейПи Нила еще пару-тройку лет назад переживала и куда более «жирные» времена, когда группа компаний «ТАИФ» закладывала в клуб неплохой бюджет. Но тогда даже с несколькими громилами из ЮАР «Стрела» так ни одного достойного трофея и не взяла – в 2020-м команда дошла до полуфинала Кубка, а в 2022-м вышла в полуфинал чемпионата страны.
Тем ценнее трофей, взятый 17 сентября с командой. Не забудем и о серебре «Стрелы» по итогам чемпионата России. 2023 год стал самым плодотворным для казанского регбийного клуба с момента воссоздания в 2019-м.
К слову, с ноября клуб взял себе новое имя – «Стрела-Ак Барс».
3. «Ак Барс»: из ямы и обратно
Мучения не меньших масштабов, чем «Рубин», прошел и хоккейный флагман Татарстана – «Ак Барс». А все так громко начиналось летом 2022-го. В Казань пригласили заслуженного тренера Олега Знарка, а под него генеральный менеджер Марат Валиуллин собрал «дрим-тим» из громких имен прошлого – Александра Радулова, Вадима Шипачева, вернул Станислава Галиева, а оборону укрепили двукратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Войновым. Казалось бы, что могло пойти не так?
Но именно под руководством Знарка «Ак Барс» выдал, пожалуй, худшую свою осень времен появления Континентальной лиги. В моменте «барсы» даже вылетали из топ-8 Востока, но к концу ноября плотно осели на седьмом месте. В общем, отставка трехкратного обладателя Кубка Гагарина была делом времени, и она случилась аккурат под Новый год. С 2023 года команду уже официально возглавил Зинэтула Билялетдинов.
Он тут же убрал из команды весь деструктив, успокоил хоккеистов и, сыграв на контрасте, вывел команду в плей-офф аж за три недели до окончания регулярного чемпионата. А позже и досрочно оформили себе победу в конференции.
Не без проблем «Ак Барс» продрался в первых двух раундах плей-офф с андердогами из «Нефтехимика» и «Адмирала», а вот в финале Востока не без изящества разобрался с «Авангардом». Да и в финальной серии был шикарный камбэк с почти безнадежных 1:3 в серии. Четвертый Кубок Гагарина «Ак Барса» был так близко, но в седьмом матче финала победа осталась за ЦСКА.
Летом Марат Валиуллин продолжил пополнять команду новыми именами – в Казань, например, из звездного СКА пожаловали Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров.
Однако 29-летний татарин так и не смог заиграть в команде Билялетдинова. Ситуация с малой практикой Жафярова распространялась и на остальную команду – периодически на долгие серии замолкали и другие лидеры. Звезды, которые должны были вести за собой команду, погрязли в личных кризисах, не забивая по 10+ матчей. Очевидной стала и недоукомплектованность команды в оборонительной линии. Проблему Жафярова генменеджер клуба разрешил тройным обменом, а в защиту приобрели сомнительного американца Митчелла Миллера и травмированного Алексея Марченко. Вопросы по обоим еще остаются.
В общем, к концу года «Ак Барс» подходит все на том же седьмом месте, с которого Билялетдинов вытаскивал команду после Знарка. Выйдут ли «барсы» из кризиса – покажет 2024 год. Но 2023-й оказался максимально неоднозначным. Команда совершила крутой подъем до финала Кубка Гагарина, где им не хватило лишь шайбы для завоевания четвертого трофея, а в новом сезоне вновь скатилась на исходные позиции.
2. «Зенит-Казань»: возврат «золотых» времен
Провал в «Финале шести – 2022», когда казанский «Зенит» внезапно всухую уступил новосибирскому «Локомотиву» уже на стадии полуфинала (0:3) мог стоить наставнику Алексею Вербову место у руля команды. Тем более что финальная стадия проходила в Казани. Провал был настолько ошеломителен, что «Зенит-Казань» надолго замолчал в медиапространсте и размышлял, куда и как двигаться дальше. Все-таки золота казанские волейболисты к тому моменту не видели вот уже четыре года подряд.
Однако в Татарстане редко рубят с плеча. В клубе дали Вербову доказать свою состоятельность, тем более в регулярке-то все было идеально – казанцы катком прошлись по всем. Костяк команды сохранили, в том числе и свою американскую звезду в лице Майка Кристенсона. Только теперь еще и забетонировав состав доигровщиком сборной Бельгии Сэмом Деру.
История повторилась: в 2023 году «Зенит-Казань», буквально не напрягаясь, прошелся по всем соперникам в волейбольной Суперлиге, попутно взяв Суперкубок России, а также триумфально выиграв Кубок России.
На этот раз ошибки, связанные с излишней заносчивостью перед соперниками после триумфальной регулярки, были проработаны.
В апреле казанцы вернули должок «Локомотиву», а в финальной серии смяли московское «Динамо». Таким образом, команда Вербова в 2023 году совершила камбэк в «золотые» годы, когда победы во всех возможных турнирах были нормой для казанского клуба.
1. УНИКС: главная победа в истории
А вот для кого поднимать чемпионский кубок внутреннего первенства в диковинку, так это для УНИКСа. Так уж сложилось, что в российском баскетболе всегда был ЦСКА и все остальные.
Долгие годы УНИКС шел к тому, чтобы пробить-таки последнюю стену на пути к долгожданному чемпионству. Были и победы в Кубке Европы, и победы в Северной лиге, и множество серебряных и бронзовых медалей. И даже мощнейшая Евролига с победами над «Реалом», «Барселоной», «Панатинаикосом» и другими «евротопами». Но золото Единой лиги всегда оставалось недостижимым результатом из-за непробиваемой гегемонии армейцев из Москвы.
Однако геополитика внесла в российский баскетбол свои коррективы. И лишь за последние два сезона мы увидели двух новых чемпионов Единой лиги ВТБ. Сначала им стал питерский «Зенит», а в 2023-м – казанский УНИКС.
Причем «скрытым» финалом получилось именно противостояние с «Зенитом» в полуфинале, когда подопечные Велимира Перасовича были буквально на волоске от поражения, но в последнем отрезке решающего матча все-таки проявили свои волевые качества и вырвали победу над действующими чемпионами. 80:79 и вытрепанные нервы болельщиков последними секундами игры, когда нужно было удержать минимальное преимущество.
Велимир Перасович попросил своего баскетболиста намеренно промахнуться со штрафного, чтобы в последние секунды не дать питерцам возможность разыграть подготовленную атаку, и хорват, как тонкий тактик, все продумал правильно.
Учитывая все факторы, в том числе не самый большой бюджет, сложность Единой лиги и решение удержать Перасовича, именно золото УНИКСа – важнейшее событие спортивного года в Казани. Этот клуб сумел осуществить главную победу в своей истории за счет целой совокупности правильных и грамотных решений. В этот год для баскетболистов сошлось всё.
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