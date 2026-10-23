Золото с серебром и бижутерией: как сочетать украшения и не перегрузить образ

Золото и серебро больше не считают несовместимыми в одном образе, а ювелирные украшения не обязательно отделять от бижутерии. Сегодня сочетание разных металлов, материалов и фактур помогает сделать образ выразительнее и подчеркнуть индивидуальность. О том, как жительницам Казани комбинировать украшения и не перегружать образ, рассказала категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова.

Начать смешивать металлы можно без попыток идеально подобрать их друг к другу. Золотая цепочка вполне сочетается с серебряными серьгами, а кольца из разных металлов можно носить на одной руке. Тем, кому такой контраст пока кажется непривычным, подойдет двухцветное украшение, в котором уже объединены оба оттенка.

Еще один вариант – распределить металлы по разным зонам. Например, серебряные украшения оставить у лица, а золотые носить на руках или шее. Так они не будут перетягивать внимание друг у друга, но образ станет разнообразнее. Чтобы объединить детали в единый комплект, можно добавить небольшой аксессуар второго оттенка.

Необязательно выбирать украшения с одинаковой фактурой. Напротив, сочетание гладкого металла с рельефным, тонкой цепочки с плотным плетением или лаконичного кольца с объемным делает образ интереснее. Можно комбинировать и разные материалы: металл хорошо сочетается с жемчугом, эмалью, камнями, бисером и другими декоративными элементами.

Ювелирные украшения и бижутерия также могут дополнять друг друга. Бижутерия позволяет экспериментировать с фактурами и размерами, следовать трендам без больших затрат и менять привычные комплекты под разные случаи. За основу можно взять повседневные украшения – обручальное или любимое кольцо, пуссеты либо цепочку – и дополнить их выразительной бижутерией.

Чтобы не перегрузить образ, к лаконичным ювелирным изделиям лучше добавлять более заметную бижутерию. Если же главным акцентом стало дорогое украшение, выразительные детали можно перенести на другие зоны.

Если одно изделие крупное и привлекает внимание, остальные украшения стоит сделать сдержаннее. Например, объемные серьги можно дополнить тонкой цепочкой и несколькими небольшими кольцами. Если акцентом стали несколько цепочек, на руках будет достаточно пары лаконичных украшений.

По словам Таисии Изновой, не нужно выбирать между ювелирными изделиями и бижутерией или каждый раз подбирать украшения только одного оттенка металла. Важно оценивать весь комплект целиком. Если хочется надеть крупные серьги, шею можно оставить свободной.

Если основное внимание привлекают несколько цепочек, на руках достаточно пары колец или браслета. Разные металлы можно объединять не только по цвету, но и по форме, фактуре или повторяющимся деталям.

При многослойном сочетании цепочек важно учитывать их длину. Несколько моделей одинакового размера могут сливаться между собой, а цепочки разной длины создают четкие уровни и выглядят выразительнее. Тот же принцип работает с браслетами: они могут отличаться по металлу, но сохранять целостность образа, если близки по ширине.

При выборе колец можно позволить себе больше свободы. Их необязательно симметрично распределять по обеим рукам или подбирать в едином стиле. Тонкие модели можно сочетать с одним крупным кольцом, а золотые и серебряные изделия – носить на разных пальцах.

Главное – оставить один более заметный элемент, который задаст общий ритм композиции.