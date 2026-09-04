Zoloto и «Уматурман» выступят на Дне нефтяника в Альметьевске

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности отметят в Альметьевске 5 сентября. Праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках города. В программе – парад, концерты, театральные представления, выставки, интерактивные зоны и конкурс профессионального мастерства. Главными музыкальными гостями станут артисты лейбла «Каракуз», группы Zoloto и «Уматурман», сообщают «Челнинские известия».

Праздничная программа начнется на площади имени Ленина. С 9:00 до 11:00 здесь состоятся театрализованное представление и парад.

С 12:00 до 22:00 на площади пройдет концерт. На сцену выйдут Элвин Грей, Иркэ, Марат Яруллин, Алсу и Азат Фазлыевы, Татьяна Ефремова, Рафис Калимуллин, фолк-группа ZAKARIA, Лия Шамсина и Артур Маузер, Зарина Асылкаева, а также лауреаты фестивалей «Страна поющего соловья», «Браво. Альметьевск!» и «Фестиваль талантов».

На улице Гагарина с 11:00 до 18:00 будет проходить арт-биеннале современного искусства «Будущее в каждом шаге». Для посетителей также откроют интерактивные зоны.

В общественном центре «Алмет» с 11:00 до 20:00 будет работать выставка «Художественное освоение нефти».

На площади перед Дворцом спорта «Юбилейный» с 11:00 до 16:00 пройдет конкурс профессионального мастерства молодых работников ведущих профессий группы «Татнефть». Там же будут работать интерактивные зоны.

С 13:00 до 17:00 праздничные мероприятия пройдут в сквере «Каракуз». Перед зрителями выступят Альметьевский уличный театр «Легкие крылья», шоу джамперов Flying People, театр кукол быстрого реагирования, театр клоунады «На краю света», а также клоуны Финтиплюшкин и Руслан Риманас.

Завершится программа большим концертом на стадионе «Алнас». Он начнется в 17:30 и продлится до 22:00. На сцене выступят артисты лейбла «Каракуз», группы Zoloto и «Уматурман».