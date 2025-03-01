Золото Большунова и битва двух Непряевых: как начался чемпионат России по лыжным гонкам

Сегодня в казанском поселке Мирный прошли первые гонки лыжного чемпионата России-2025. Александр Большунов, наконец, сумел взять свое первое золото в этом сезоне, а Наталья Терентьева победила свою младшую сестру Дарью Непряеву. Подробности открытия и первого дня соревнований - в репортаже «ТИ-Спорт».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первое золото Большунова в сезоне

Старт чемпионата России по лыжным гонкам ознаменовался первым золотом сезона для именитого лыжника, представителя Республики Татарстан Александра Большунова. Сегодня спортсмен пришел первым в скиатлоне 10+10 километров (46:30.2).

Увы, Большунов оказался единственным татарстанцем, занявшим призовое место. Вторым на финише оказался Илья Семиков из Республики Коми (46:37.9), третьим – Павел Соловьев из Красноярского края (46:51.0). Савелий Коростелев из сборной Татарстан был пятым.

У женщин же первые два места заняли представительницы нашей республики – Наталья Терентьева (54:20.0) и Дарья Непряева (54:28.8). Третьей пришла Алина Пеклецова из Вологодской области (54:25.4).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Битва двух сестер

Однако, помимо первой золотой медали Большунова, был сегодня и другой интересный сюжет, связанный как раз с соперничеством сестер Терентьевой и Непряевой. После заезда Наталья рассказала прессе, что больше радовалась за Дарью, чем за себя.

«Все-таки для меня это уже 13-й титул, а для нее первый», - пояснила она.

Также Терентьева прокомментировала ход гонки.

«Если честно, я вначале даже немножко проспала Дашкино ускорение (смеется). Догнала только на равнине, но, в принципе, я понимала, что должна с ней справиться. Но рада, что она сделала такой рывок и удержала его», - поделилась лыжница.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Олег Матыцин: «Мы всегда были, есть и будем самой великой спортивной державой»

На церемонии открытия чемпионата выступили министр спорта Татарстана Владимир Леонов, председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, экс-министр спорта России Олег Матыцин и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Первым взял слово Леонов, который поздравил Рустама Минниханова с днем рождения, отметив, что во многом именно благодаря Раису Татарстана чемпионат страны проходит в Казани.

«Благодаря его начинаниям, его службе народу Татарстана мы сегодня имеем такую инфраструктуру, имеем право проводить впервые в нашем лыжно-биатлонном комплексе чемпионат России по лыжным гонкам. Лыжи – наше все, как говорит Елена Валерьевна Вяльбе. Огромное спасибо за это доверие. Мы постарались сделать все отлично. В течение этой недели нас ждут большие лыжи, большой праздник спорта», – сказал глава спортивного ведомства.

Олег Матыцин также поблагодарил Татарстан за качественную организацию чемпионата.

«Хочу выразить признательность команде Республики Татарстан, гостеприимной Казани, Федерации лыжных гонок России за удивительную атмосферу, которая здесь царит, радостное предвкушение красивых стартов. Я уверен, что этот праздник состоится. Желаю всем здоровья, ярких побед. Нам всем, нашей великой России – только вперед. Мы самые сильные. Мы всегда были, есть и будем самой великой спортивной державой», – заявил Матыцин.

В завершении выступила Елена Вяльбе, напомнившая, что у Татарстана богатый опыт проведения крупных турниров, и выразившая надежду, что текущий пройдет не хуже.

«Мы впервые проводим на такой замечательной татарстанской земле чемпионат страны. Уверена, что все пройдет без сучка и задоринки, потому что тут уже проходили этапы Кубка России. И всегда здесь это было красиво, всегда все, что касается организации, не к чему было придраться. Благодарю и организаторов – конечно же, Министерство спорта Республики Татарстан, мою любимую Федерацию лыжных гонок Республики Татарстан, ну и правительство, которое на самом деле делает все для лыжных гонок в республике и нашей стране. Уверена, что зрителям понравится, будет жарко!» – сказала президент ФЛГР.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Елена Вяльбе: «Татарстан заслужил проведение чемпионата России»

Затем в беседе с прессой президент Федерации лыжных гонок России подчеркнула, что Татарстан по праву проводит чемпионат страны. Также она отметила хорошее развитие этого вида спорта в республике.

«С учетом того, что мы почти месяц не соревновались, мне кажется, еще больший интерес к тому, кто будет здесь фаворитом на каждой гонке. А в целом я рада, что такие большие соревнования проходят в Татарстане, потому что в этом регионе лыжные гонки развиваются на самом деле стремительно. Конечно, заслужили по праву», - поделилась она.

Также Вяльбе рассказал о том, все лидеры сборной Татарстана были готовы к сегодняшнему выступлению.

«С утра видела здесь Сашу [Большунова], спросила: стартуешь? Он говорит: а зачем я тогда сюда приехал? Все хорошо, настроение отличное», - рассказала она с улыбкой.

Конечно, нельзя не отметить ту роль, которую в развитии лыжного спорта в Татарстане играет вице-президент ФЛГР, генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев. Именно «при нем» (Фардиев возглавил татарстанскую федерации лыжных гонок в 2011 году) Казань приняла свой первый чемпионат России по лыжам.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Впереди еще пять дней гонок

Следующие соревнования программы ЧР пройдут уже завтра - это будет смешанный старт. Затем 4 марта состоятся четыре гонки (две мужские и две женские) в рамках квалификаций и финалов спринтов классическим стилем.

6 марта пройдут две гонки среди мужчин и женщин свободным стилем на 10 километров. Спустя два дня, 8 марта, состоятся четыре старта среди мужчин и женщин – это будут квалификации и финалы командных спринтов свободным стилем.

Наконец, 9 марта, в последний день чемпионата, состоятся две эстафетные гонки 4 по 7,5 километров среди мужчин и женщин.