«Золотая урна»: Кокорина признали посмешищем года в итальянском футболе

Бывший футболист сборной России по футболу, форвард итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин получил звание «посмешище года» в номинации «Золотая урна», которая отмечает худших футболистов итальянского чемпионата в Серии А за год.

По сообщению организаторов премии Calciobidoni, Кокорин победил в голосовании с большим отрывом (53%), опередив Адриена Рабьо (22%) и игрока «Салернитаны» Симу (9,17%). За звание худших «боролись» 48 футболистов, выступающих в итальянском чемпионате.

«Российский нападающий вечно подает надежды, чей талант так и не раскрылся до конца. Он разочаровал свой новый клуб», — сообщают в пресс-службе премии Calciobidoni.

Напомним, что в январе 2021 года Кокорин был куплен «Фиорентиной» у московского «Спартака» за 4,5 млн евро. На счету российского форварда всего 8 матчей за «фиалок», в которых он не отметился голами или результативными передачами.