«Золотая шайба» стартовала в регионах ПФО

В регионах ПФО стартовал новый сезон проекта «Золотая шайба». Он организован для поддержки массового детского и юношеского хоккея.

За победу в региональном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди юниоров 2006-2007 г.г. поборются команды: «Арктика» (г. Буинск), ««Биектау» (село Высокая Гора), «Зилант» (г. Казань), Ледок» (г. Нурлат), «Ледокол» (г. Зеленодольск), «Нефтяник» (г. Лениногорск) и «Соколы» (г. Заинск).

В настоящее время завершается проведение муниципальных соревнований, в некоторых регионах уже стартовал региональный этап.

В сезоне 2022-2023 годов проект реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.

Главная цель проекта – увеличение количества систематически занимающихся хоккеем детей и подростков путем оказания мер поддержки для дополнительной мотивации тренерского состава и юных хоккеистов, организации дополнительных турниров в целях продления игрового сезона, а также межрегиональных соревнований по адаптивному хоккею для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.