Золотая ель в Нижнекамске возглавила хит-парад необычных елок России

По версии Первого канала золотая ель в Нижнекамске возглавила хит-парад необычных елок страны. Искусственное дерево состоит из 250 деталей, их собирали двое суток.

«Прекрасная уникальная елка, блестящая, золотая, подарена нам, нижнекамцам. Пусть радуются и взрослые, и дети», — говорят жители города.

Новогодняя красавица украшает парк «Семья».

«Золотая ель ставится давно в этом парке. Такой вариант выбрали архитекторы. У нас каждый парк украшают разные ели. Есть серебряная, есть красная, есть с велосипедами», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы района Яна Комарова-Енькова.

По словам Комаровой-Еньковой, золота ель — теплая, она олицетворяет собой тепло семьи, тепло нового года, радость встречи Нового года.

В хит-парад необычных елок также вошла семейная елка в Тюмени. В качестве украшения на ней не необычные шарики, а окна.

«Когда идём по вечерней улице и видим в домах окна, мы всегда думаем о том, что там, наверное, собралась семья, что там любовь, тепло, уют, любимые животные. Это ёлка олицетворяет собой самые главное ценности — доброту, заботу, любовь, внимание и домашний очаг», — отметила жительница города.

Фото: Алмаз Фаттахов.