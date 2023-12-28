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Золотая ель в Нижнекамске возглавила хит-парад необычных елок России
По версии Первого канала золотая ель в Нижнекамске возглавила хит-парад необычных елок страны. Искусственное дерево состоит из 250 деталей, их собирали двое суток.
«Прекрасная уникальная елка, блестящая, золотая, подарена нам, нижнекамцам. Пусть радуются и взрослые, и дети», — говорят жители города.
Новогодняя красавица украшает парк «Семья».
«Золотая ель ставится давно в этом парке. Такой вариант выбрали архитекторы. У нас каждый парк украшают разные ели. Есть серебряная, есть красная, есть с велосипедами», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы района Яна Комарова-Енькова.
По словам Комаровой-Еньковой, золота ель — теплая, она олицетворяет собой тепло семьи, тепло нового года, радость встречи Нового года.
В хит-парад необычных елок также вошла семейная елка в Тюмени. В качестве украшения на ней не необычные шарики, а окна.
«Когда идём по вечерней улице и видим в домах окна, мы всегда думаем о том, что там, наверное, собралась семья, что там любовь, тепло, уют, любимые животные. Это ёлка олицетворяет собой самые главное ценности — доброту, заботу, любовь, внимание и домашний очаг», — отметила жительница города.
Фото: Алмаз Фаттахов.
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