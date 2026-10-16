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Происшествия 16 октября 2026 21:52

Жога: В Югре беспилотниками был атакован промышленный объект

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Сегодняшний удар украинских беспилотников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре был нанесен по промышленному объекту. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

«Атаке БПЛА подвергся Ханты-Мансийский автономный округ. В результате падения обломков повреждения получил промышленный объект», – написал полпред.

Жога также призвал всех жителей Уральского федерального округа сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам, а при обнаружении подозрительных предметов звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о возгорании на промышленном объекте в Сургутском районе ХМАО из-за атаки беспилотников. Специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба, пояснил он.

Сегодня, 16 октября, в Ханты-Мансийском автономном округе дважды объявляли беспилотную опасность.

В ночь на 16-е число БПЛА противника были сбиты в том числе и над Татарстаном. Президент РФ Владимир Путин позднее оценил профессионализм действий противовоздушной обороны, но указал на необходимость повысить эффективность ее работы.

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#хмао #атака БПЛА #спецоперация
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