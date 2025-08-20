Жоао Виктор официально перешел в ЦСКА

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА в своих социальных медиа объявил о подписании трехлетнего контракта с бразильским защитником Жоао Виктором. Футболист выбрал четвертый номер.

Ранее сообщалось, что «армейцы» заплатят «Васко да Гама» 4,5 миллиона евро. Также прописаны бонусы в размере 25% от следующей перепродажи футболиста. В московском клубе Виктор будет получать € 1,35 млн в год.

ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ после пяти туров. 17 августа ЦСКА обыграл на выезде московское «Динамо» со счетом 3:1.