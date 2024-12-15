«Зная татарский, свободно общаться с арабами не получится, но точно не пропадешь»

В начале октября этого года председателем нового татаро-башкирского объединения в Каире был избран Рамиль Гарипов. В интервью «Миллиард.Татар» он рассказал о татарских узорах в убранстве старых египетских мечетей, полилингвальности своих детей и о том, знают ли арабы, кто такие татары.







Фото: © из личного архива Рамиля Гарипова

«Было сложно отвыкнуть от привычки куда-то бежать и спешить»

Рамиль, откуда вы родом? Почему решили переехать в Египет?

Я родом из Актаныша. Там же работал директором и преподавателем татарской гуманитарной гимназии для одаренных детей. В 2019 году вместе с семьей уехал в Египет, где получил работу в каирской промышленной компании. По большей части переехал именно из-за работы.

Легко ли адаптировались к жизни в Египте? Что было самым сложным?

Куда бы мы ни отправились, есть и хорошие моменты, и сложности. В этом плане Египет очень разный. Таких больших городов, как Каир, я прежде не видел, только по официальным данным здесь проживают 23 миллиона человек. Было сложно привыкнуть к такому большому городу.

Поначалу в Каире может показаться, что люди здесь громкие, а город очень шумный. Но на самом деле народ здесь живет совершенно в другом темпе. Мне было сложно отвыкнуть от привычки постоянно куда-то бежать и спешить.

В России вы были директором школы, а в Египте работаете в промышленной компании. Как так вышло?

В России дают очень хорошие фундаментальные знания, сфера применения которых достаточно обширна. По образованию я специалист арабского и английского языков, в 2009 году окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, после чего некоторое время работал в системе образования. Работа в школьной системе дала мне очень большой опыт и совершенно другой взгляд на многие ситуации и вещи. В 2019 году мне предложили должность переводчика в египетской промышленной компании, а после нескольких лет я работаю уже в другой должности.



Фото: © из личного архива Рамиля Гарипова

«Во внутреннем убранстве старых мечетей можно увидеть чисто татарские узоры»

Есть ли в Египте следы татарской истории?

Каир – очень древний город с очень богатой и интересной историей. Здесь повсюду древнеегипетские строения, а также то, что осталось от греков, римлян, византийцев, Арабского халифата. В истории Египта был очень интересный период, когда в XII-XVI веках им управляли «татарские» падишахи, приглашенные из династии Мамлюков. Даже сегодня в Египте много того, что осталось от них.

Когда заходишь в некоторые старые мечети, возраст которых может исчисляться пятью веками и более, внутри можно заметить чисто татарские узоры. Все те узоры и рисунки, которые мы привыкли распознавать как татарские, сохранились в египетской архитектуре. Поэтому здесь много интересных с точки зрения истории вещей.

Могу предположить, что в Каире повсеместно используется арабский язык. А какой язык чаще используете вы?

Трое моих детей учатся в арабской школе, где обучение проходит на английском языке. В семье мы стараемся говорить только на татарском. К сожалению, во многих арабских странах можно заметить, что местное население уделяет своему языку не так много внимания. Многие арабские семьи стараются разговаривать со своими детьми на английском, чтобы у тех было больше возможностей в будущем.

Но поскольку у меня есть опыт работы в татарской гимназии, где все предметы преподавались только на родном языке, могу сказать, что никаких трудностей у детей в дальнейшем не возникало. В гимназии были и олимпиадники, и стобалльники, которые получали потом очень хорошие результаты.

А на каком языке больше разговаривают ваши дети?

Дети хорошо говорят как на русском, так и на татарском языке. Но, как я уже сказал, в школе они учатся на английском, и иногда даже кажется, что некоторую информацию они лучше воспринимают именно на нем.

Не возникало ли у них сложностей с адаптацией? И учат ли они в школе арабский язык?

Поначалу, конечно, трудности с языком были, но дети быстро адаптируются. Арабский язык в школе изучается, и я бы даже хотел, чтобы с другими детьми они разговаривали на арабском. Но, видя иностранцев, арабские дети тоже переходят на английский, поскольку местное население очень хорошо его знает.

Изучение арабского языка тоже дается относительно легко, поскольку в татарском языке много слов арабского происхождения, а в арабском языке местных много татарских слов. Например, они также используют слова «күпер», «көрәк», «урман», «булак», «балта» (мост, лопата, лес, речка, топор, – прим. Т-и) и др. Зная татарский язык, свободно общаться с арабами, конечно, не получится, но точно не пропадешь. Одно время он же был дипломатическим языком Золотой Орды.



Фото: © из личного архива Рамиля Гарипова

«В 90-х и «нулевых» приезжало очень много студентов из Татарстана и Башкортостана. Многие остались жить и строить бизнес»

Много ли татар в Каире и в Египте в целом?

Да, на самом деле много, но я бы разделил их на несколько групп. Каир, как известно, один из центров высшего религиозного мусульманского образования, поэтому достаточно много людей приезжают сюда учиться. Тот же «Аль-Азхар» считается одним из старейших в мире университетов, а Университет аз-Зайтуна в Тунисе, к слову, вообще старейшее в мире высшее учебное заведение. В 90-х и «нулевых» годах очень много студентов из Татарстана и Башкортостана приезжали сюда учиться по обмену. Многие из них остались жить и строить бизнес в Египте.

Ко второй группе я бы отнес тех, кто приезжает заниматься развитием современных компаний. Сейчас Египет и Россия реализуют много важных совместных проектов, в том числе строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа» недалеко от Александрии.

Здесь, в Каире, конечно же, есть активные и патриотичные люди, вместе с которыми мы сначала проводили встречи и мероприятия, а потом решили создать и организацию.



Фото: © из личного архива Рамиля Гарипова

Много ли татар, оставшихся в Египте уже с давних пор, может быть, даже выросших там?

Да, такие тоже есть, конечно. Поскольку учеба здесь может длиться долго, кто-то живет уже по 10, 15, 20 лет. Еще в конце ХХ века многие уезжали из России для учебы в Саудовскую Аравию, Малайзию, Турцию, Египет и т.д. Многие остаются и в Египте. Но когда-нибудь они все равно вернутся домой, даже много лет спустя.

«В Александрии татар не больше, чем в Каире, но ее тоже можно назвать зоной их компактного проживания»

А какие мероприятия вы проводите в рамках вашей организации?

В октябре мы начали проводить мероприятия в формате мастер-классов – первый был посвящен татарским узорам в Египте. Как я уже сказал, здесь очень много мечетей, во внутреннем убранстве которых можно встретить настоящие татарские узоры. Они здесь еще и не краской нарисованы, а сделаны из камня.

В первую очередь с помощью нашего объединения и мероприятий мы стараемся сделать акцент на родном языке, истории, традициях и культуре. Детям все равно нужно развивать знание родного языка, поэтому мы организовали онлайн-уроки с преподавателями гимназий из Татарстана. Дома мы можем научить их только бытовому татарскому, но важно дать детям и академическое знание языка.

Какие планируете мероприятия?

В ноябре планируем отправиться на экскурсию в Александрию (на татарском «Искандария»), сейчас уже собралась группа из 20 с лишним человек. Татар в Египте на самом деле много, может быть, даже тысячи, но активных и деятельных значительно меньше.

Конечно, сложность с организацией людей состоит еще в том, что многие татары живут в Александрии или других городах поменьше. В Александрии татар не больше, чем в Каире, но ее тоже можно назвать зоной их компактного проживания.



Фото: © из личного архива Рамиля Гарипова

Встречи в организации – в каком формате они проходят? Они носят просветительский характер или вы обсуждаете какую-то проблематику?

Большую часть встреч мы проводим офлайн, и они скорее просветительского характера. В начале ноября мы планируем еще одну встречу, посвященную традициям нашего народа – с национальной одеждой, национальными угощениями и разговорами о татарской культуре.



Фото: © из личного архива Рамиля Гарипова

«Считаю, что знание еще одного языка, хотя бы и своего родного, никому не повредит»

Многие наши ученые и богословы учились в Египте, жили здесь и даже писали труды на арабском языке. Знают ли арабы, кто такие татары?

Для арабов «татарин» значит то же, что и монгол. Поэтому они могут удивиться, что мы на монголов не похожи. Но если сказать, что мы больше мамлюкские татары, арабы поймут, кто мы. Около пяти веков в Египте правила династия Мамлюков, к которым, может быть, мы относимся больше, чем к монголам.

Может быть, тогда они знают и наших ученых?

Каир настолько большой город и здесь было так много ученых, что, скорее всего, всех они не знают. Если спросить о российских мусульманах или выходцах из Поволжья в кругах исторически образованных людей или в университете «Аль-Азхар», то там татарских ученых знают, в библиотеках университета даже есть книги об этом. Но обычный египтянин вряд ли ответит вам на этот вопрос.

Сложно ли в условиях жизни в иностранном обществе воспитать в детях любовь к татарскому языку, желание говорить на нем?

Татарский язык изначально был правилом в нашей семье, поэтому для детей не было проблемы в том, чтобы общаться на нем друг с другом. Так же и сейчас, живя в полилингвальной среде, дети стараются говорить с нами на татарском. Думаю, это больше зависит от внутренней политики, выстроенной родителями. Между собой они могут разговаривать на русском, английском, татарском, но с родителями по-другому не получится – только на татарском. Но для воспитания в них знания литературного, а не бытового языка, мы общаемся с другими татарскими семьями и создаем среду, нашли им преподавателей.

Есть мнение, что знать татарский язык необязательно. Что вы об этом думаете?

С точки зрения религии можно сказать, что знать татарский язык необязательно. Хотя даже в священном Коране Всевышний говорит, что создал людей народами и племенами, чтобы они узнавали друг друга. Только в Каире сосуществует огромное множество разных культур, многим из которых также близок татарский.

Я считаю, что знание еще одного языка (хотя бы и своего родного) никому не повредит. Поскольку каждый выученный язык – это новая форма мышления и видения мира, расширение кругозора. Английский язык дает возможности, но он не такой богатый, красивый и литературный язык, как тот же русский или арабский.



Фото: © из личного архива Рамиля Гарипова

«Мы с башкирами все равно один народ»

Татары издавна ездили в Египет и арабские страны, чтобы совершать паломничества, получать знания, заниматься торговыми делами. Были и те, кто не возвращался обратно. Есть ли в Египте татарские следы?

Да, многие известные личности из татарской интеллигенции бывали в свое время в Египте. Тот же Муса Бигиев много раз здесь был и даже похоронен в Каире, автор книг «Муалим сани» и «Гыйбадәти исламия» Ахмадхади Максуди, Зия Камали и другие – они много раз бывали в Египте. Примечательно то, что еще до революции в «Аль-Азхаре» была татарская организация, которая издавала газету на татарском языке (в то время на арабице).

Еще один интересный момент – в Каире было обнаружено произведение «Гулистан бит-тюрки» Сайфи Сараи, написанное в 1360-х годах на тюркском языке, и есть мнение, что на татарском. Автор в то время исполнял обязанности визиря в Каире, а в начале этого произведения написал о своем поволжском происхождении, родной деревне Камышлы, о том, как пришлось покинуть родные края и обосноваться в Каире.

Ваша организация называется «Мирас» – Ассоциация татар и башкир. Кого в ней больше?

Есть и те, и другие. На мой взгляд, татар, конечно, больше. Но хочу сказать, что мы все равно один народ. У нас общие традиции, похожие культуры и язык. Сейчас некоторые пытаются разделить татар и башкир, посеять между ними раздор. Я считаю, что отделять башкир от татар или татар от башкир – неправильно.

«Миллиард.Татар»