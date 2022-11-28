«Знатоки слова»: В Казани наградили победителей научного фестиваля русского языка

В Казанском федеральном университете завершился молодежный научно-образовательный фестиваль, посвященный Дню русского языка. В этом году его участниками стали порядка 300 человек – школьники, студенты и учителя не только из Казани, но и других городов и районов Татарстана. По словам организаторов, главная цель фестиваля выполнена – участники получили положительные эмоции и впечатления, а также пополнили свой багаж знаний.

Яркими событиями фестиваля стали конкурс ораторского мастерства «Великое русское слово» и написание Толстовского диктанта. В этом году ребята смогли принять участие в различных мероприятиях – от публичных лекций до конкурса научно-методических проектов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Конкурс „Великое русское слово“ ежегодно проводится для школьников и студентов. Формат участия предполагает художественное исполнение поэтического или прозаического текста на русском языке. Жюри оценивало грамотную речь, артистизм исполнения, глубину проникновения в образ и технику речи», – рассказала доцент Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Зульфия Юсупова.

Кульминацией церемонии закрытия стало награждение победителей и призеров фестиваля. Победу в конкурсе ораторского мастерства среди школьников одержала ученица лицея № 35 Анастасия Дворнова, а среди студентов – второкурсница Казанского педагогического колледжа Злата Парамонова. В конкурсе «Научно-методический проект» 1-е место заняла преподаватель школы Иннополиса Айсылу Сагитова. Среди школьников победил проект ученицы школы Иннополиса Анастасии Кетовой.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наш преподавательский состав благодарен вам за то, что вы активно принимаете участие в конкурсах на базе Казанского федерального университета. В течение всей недели мы отмечали, как хорошо были подготовлены участники – все шли в тесном соперничестве, поэтому получили достаточно высокие баллы», – отметила доцент Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Динара Рахимова.

Также наградили победителей и призеров Толстовского диктанта – им стали 15 студентов Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Они и рассказали, что основную сложность вызвали предложения с авторской пунктуацией, которая не подчиняется общим правилам и нормам русского языка.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В завершение торжественной церемонии закрытия фестиваля Динара Рахимова пожелала ребятам не останавливаться на достигнутом уровне и продолжать изучение русского языка и народных традиций. Все участники получили сертификаты, а победителей наградили дипломами и подарочными картами от книжного магазина.

Отметим, что фестиваль направлен на популяризацию русского языка и российской культуры, развитие интереса к межкультурному и социальному взаимодействию и понимание важности толерантности в современном мире.