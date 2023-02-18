«Знаток геометрии»: Медведев высмеял Бербок за призыв перевернуть позицию Москвы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая призвала Москву повернуться «на 360 градусов», чтобы «осчастливить весь мир». Политик заверил, что Россия последует ее просьбе и сохранит свою позицию неизменной.

«Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила ее прежней. Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции», — заметил он в соцсетях. (цитата по РИА Новости)

Напомним, что 360 градусов в геометрии — это полный оборот. Таким образом получается, что Бербок предложила РФ вернуться к исходной точке.