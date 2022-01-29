Знать место работы сотрудника на удаленке желает каждый четвертый работодатель Казани

Большинству компаний в Казани пока по-прежнему неважно, откуда работает дистанционный сотрудник. Однако 22% казанских работодателей считают, что удаленные работники обязаны сообщать о своем месте работы. Таковы данные нового опроса SuperJob.ru.

«Наиболее частой причиной такого интереса является необходимость время от времени посещать офис. Работодатели также требуют сообщать местонахождение из соображений контроля и поддержания трудовой дисциплины. Судя по зарубежной практике, когда суд посчитал производственной травмой падение дистанционного сотрудника с лестницы на пути в помещение, выбранное для работы удаленно, подобные прецеденты также вполне имеют место быть. Во всяком случае, представители компаний все чаще напоминают, что работодатель несет ответственность за здоровье сотрудника в рабочее время», – сказано в сообщении.

Сами дистанционные работники подтверждают, что работодатели стали серьезнее в вопросах трудовой дисциплины дистанционного персонала: 43% удаленных сотрудников в Казани сообщают работодателю о своем месте работы, 27% отчитываются о местоположении по своей инициативе, еще 16% сообщают о месте работы по запросу работодателя. По просьбе работодателей чаще отчитываются о месте работы женщины и респонденты старше 45 лет. Мужчины чаще добровольно сообщают о своем местоположении.