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Ру Тат
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27 августа 2021  16:09
Егор Никитин

«Знать, чем живут подчиненные»: Шойгу рассказал о своем подходе к управлению Минобороны

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«Знать, чем живут подчиненные»: Шойгу рассказал о своем подходе к управлению Минобороны
Фото: Владимир Васильев

Для эффективного управления такими крупными ведомствами, как Минобороны или МЧС, необходимо знать условия работы своих подчиненных. Об этом журналистам в Казани рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. 

Он отметил, что придерживался такого проактивного подхода еще тогда, когда возглавлял МЧС страны. 

«Я придерживаюсь подхода, что всегда нужно быть на месте. Тем более когда речь идет об МЧС. Ты должен знать и уметь больше, чем остальные. Когда мы начали этим заниматься, то необходимо было всё самим попробовать, чтобы понимать происходящее изнутри. Я всегда должен понимать, чем живут подчиненные — спасатели, войска», — подчеркнул Шойгу.

Министр привел в пример конкретные случаи, когда, несмотря на занимаемую им руководящую должность, лично испытывал внедряемые нововведения. 

«Например, когда начали создавать горные подразделения — мы пошли в горы. Воссоздавали горноспасательные подразделения — мы полезли в шахту. Это постоянная работа. Мы периодически ездим на танках с выпускником Казанского танкового училища — начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Мы это делаем, чтобы понимать все аспекты: какая обувь должна быть у водителя зимой и летом и так далее. Я всегда старался жить жизнью той организации и коллектива, которыми руковожу», — резюмировал Сергей Шойгу. 

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