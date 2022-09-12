Знарок об игре Токранова за «Ак Барс»: «Не буду с вами обсуждать, сам разберусь»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал сегодняшнее поражение (1:2) в матче с минским «Динамо» в Казани в игре регулярного чемпионата КХЛ. «Барсы» упустили шанс одержать третью победу подряд.

«Обидное поражение. Моменты есть, конечно. Но, к сожалению, это не то, что мы хотим видеть. Работаем, каждый день работаем. Потерь много было, особенно в первом периоде.

Потери защитников на синей линии? Если нам забивают, конечно, нас не устраивает. Но во второй шайбе была ошибка не только защитника, у нас там нападающий, который остался на синей, непонятно куда побежал.

Уровень сейчас у всех высокий. Да, я понимаю, о чем вы говорите, мы тоже ждем. Шипачев? Он старается, я думаю, что все впереди», - передает слова Олега Знарка корреспондент «Татар-информа».

Также специалист рассказал, когда на лед вернутся травмированные Вячеслав Войнов и капитан команды Данис Зарипов.

«Войнов катается, завтра, наверное, будет тренироваться с основной группой. Зарипов только начал кататься после болезни. Ждать ли Мифтахова (второй вратарь «Ак Барса»)? Мы сегодня хотели видеть его в составе, но, к сожалению, он вчера чем-то отравился», - заявил Знарок.

Также главный тренер «Ак Барс» резко ответил на вопрос журналиста об игре Василия Токранова.

«Я не планирую с вами обсуждать такие вещи, никогда не обсуждал на публике своих игроков, как бы они ни сыграли. Я разберусь с ними сам в раздевалке. У нас хорошая команда, терпение нужно, терпение. Я тоже думал, что всё пойдёт хорошо, но бывают такие моменты, когда не идёт. Терпеть нужно», - заявил Знарок.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 14 сентября против нижегородского «Торпедо». Начало встречи в 19:30.