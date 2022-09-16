Знарок о реванше над минским «Динамо»: Ребята, молодцы, в овертайме все сделали правильно

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Динамо» из Минска (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребята, молодцы, в овертайме хорошо вчетвером сыграли. Самое главное все сделали правильно. Большинство? Ребята волнуются, им нужно успокоиться. Я думаю, что такие мастера обязаны исполнять. В любом случае это будет большое подспорье в нашей игре, если еще и в большинстве начнем забивать

«Незасчитанный гол? Стас Галиев не трогал вратаря, не мешал ему. Если бы он сделал движение, то нужно было бы отменять гол. Теперь мы хотим получить разъяснения на будущее. Всех с победой», – заявил Знарок на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Ак Барс» после шести сыгранных матчей с девятью очками занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ.