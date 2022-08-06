Знарок – о разгроме «Нефтяника»: «Не было ли установки сыграть по-дружески? Нет, конечно»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал разгромную победу казанского клуба над «Нефтяником» (6:1) в рамках подготовки к старту сезона КХЛ. По словам специалиста, трудно делать долгосрочные выводы после первой же товарищеской встречи.

«Трудно что-то говорить, потому что играли только первую игру. Тем более, что у нас до сих пор идет нагрузочный период. Поэтому, в целом, вроде бы неплохо. Но все равно есть нюансы, которые надо подтягивать. Разгром? Ребята были сильно настроены и хотели показать себя перед тренерским штабом. Не было ли установки сыграть с «Нефтяником» по-дружески? Нет, конечно. Для чего это? Зато после такой игры и они смогут сделать выводы, и мы», – цитирует Знарка корреспондент «Татар-информа».

Кроме того, специалист поделился ожиданиями от следующей игры, заявив, что в игре с нижнекамским «Нефтехимиком» 7 августа сыграют молодые хоккеисты.

«Состав на завтра изменится сильно. Я думаю, что у нас звено Шипачева играть не будет. Будут играть молодые ребята. Зарипов тоже сегодня смотрелся неплохо, после таких нагрузок два дня подряд тоже убивать игрока нельзя. Будем смотреть», – подчеркнул Знарок.

Напомним, «Ак Барс» одержал победу в первом контрольном матче летнего межсезонья. В Альметьевске казанцы обыграли местный «Нефтяник» со счётом 6:1. Дублем в составе «барсов» отметился Александр Радулов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт завтра. В Нижнекамске команда Олега Знарка сыграет с «Нефтехимиком». Начало встречи в 13:00 по московскому времени.

«Нефтяник» – «Ак Барс» – 1:6 (0:0, 1:2, 0:4)

0:1 Радулов (Кагарлицкий, Галиев, 25:12, 5х4)

1:1 Альшевский Я. (Салахов, Богатов, 30:48, 5х4)

1:2 Радулов (Шипачёв, Войнов, 35:16, 5х4)

1:3 Хенкель (Семёнов, 40:48)

1:4 Галимов (Панюков, Тарасов, 45:15)

1:5 Семёнов (Кагарлицкий, 58.07, 4х5)

1:6 Панюков (Тарасов, 59:40)